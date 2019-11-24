Хусаинов: «Судья должен был назначить пенальти в ворота „Спартака“»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением по поводу спорного эпизода в матче «Урал» - «Спартак», в котором в своей штрафной площади фолил на .

В момент передачи Джикия взглядом был нацелен на Кухарчика. Игрок «Урала» начинал забегать вперёд, положения вне игры нет. Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика. Явный фол, после которого должны были назначить пенальти. Судья даже не определил фол, это говорит о том, что его судейское образование очень невысокого качества.