Хусаинов: «Судья должен был назначить пенальти в ворота „Спартака“»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением по поводу спорного эпизода в матче «Урал» - «Спартак», в котором Георгий Джикия в своей штрафной площади фолил на Михале Кухарчике.
В момент передачи Джикия взглядом был нацелен на Кухарчика. Игрок «Урала» начинал забегать вперёд, положения вне игры нет. Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика. Явный фол, после которого должны были назначить пенальти. Судья даже не определил фол, это говорит о том, что его судейское образование очень невысокого качества.
Комментарий скрывается только для того, кто ее нажал. Остальным прекрасно виден, а кнопка Караул горит оранжевым.
Комментарий скрывается только для того, кто ее нажал. Остальным прекрасно виден, а кнопка Караул горит оранжевым.
Симуляция не настолько откровенной была, как Сычёв или Лазович любили падать :)
Симуляция не настолько откровенной была, как Сычёв или Лазович любили падать :)
Очевидно, шёл на контакт и сразу начал апеллировать. Судья не повёлся.
Очевидно, шёл на контакт и сразу начал апеллировать. Судья не повёлся.
таких "пенальти" можно по 10 штук в каждом матче ставить...
таких "пенальти" можно по 10 штук в каждом матче ставить...
Уж твое качество все знают, как ты косячил. А сейчас вишь экспертом судейским заделался.
Уж твое качество все знают, как ты косячил. А сейчас вишь экспертом судейским заделался.
Момент с Кухарчиком он правильно расценил, ведь сам Кухарчик своей же рукой руку Джикии и толкнул)
Момент с Кухарчиком он правильно расценил, ведь сам Кухарчик своей же рукой руку Джикии и толкнул)
Извините случайно нажал на кнопку жалобы.. плис))
Извините случайно нажал на кнопку жалобы.. плис))
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А должен был с хлебом-солью встретить?
Защитники всегда блокируют соперников, если за каждый такой "контакт" давать пенальти - счет может быть баскетбольным.
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А должен был с хлебом-солью встретить?
Защитники всегда блокируют соперников, если за каждый такой "контакт" давать пенальти - счет может быть баскетбольным.