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Хусаинов: «Судья должен был назначить пенальти в ворота „Спартака“»

сегодня, 17:23
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением по поводу спорного эпизода в матче «Урал» - «Спартак», в котором Георгий Джикия в своей штрафной площади фолил на Михале Кухарчике.

В момент передачи Джикия взглядом был нацелен на Кухарчика. Игрок «Урала» начинал забегать вперёд, положения вне игры нет. Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика. Явный фол, после которого должны были назначить пенальти. Судья даже не определил фол, это говорит о том, что его судейское образование очень невысокого качества.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 848
сегодня в 19:13
Опять ручные судьи правят результат. Пенальти стопудовый не дал, Игрока не удалил. Снова вытащили Спартак от проигрыша.
Юрниекс
Юрниекс
   497 / 848
сегодня в 18:28
Без помощи судьи..и Тедеско очки набрать не может...
nemezis
nemezis
   186 / 848
сегодня в 18:20
Вам верно ниже уже ответили. "Комментарий скрывается только для того, кто ее нажал".
Санчо Панса
Санчо Панса
   108 / 848
сегодня в 18:17
А чего тут удивляться? Судью явно зарядили перед матчем в пользу Спартака! Ждем оценки работы судей, как обычно)
pam06
pam06 ответил makkie
   42 / 848
сегодня в 18:15
Случайная жалоба - вообще не проблема. Комментарий скрывается только для того, кто ее нажал. Остальным прекрасно виден, а кнопка Караул горит оранжевым.
Ну и на том ладно))
makkie
makkie ответил pam06
   12 / 848
сегодня в 18:13
А сам комент вернуть? В жалобах висит, что актуален. Или не виден только мне?
Случайная жалоба - вообще не проблема.
Комментарий скрывается только для того, кто ее нажал. Остальным прекрасно виден, а кнопка Караул горит оранжевым.
pam06
pam06 ответил nemezis
   42 / 848
сегодня в 18:09
К сожалению, отменить жалобу нет возможности.
А сам комент вернуть? В жалобах висит, что актуален. Или не виден только мне?
nemezis
nemezis ответил pam06
   186 / 848
сегодня в 18:03
Случайно кнопку жалобы нажал на комент makki и он исчез... Можно как то отыграть?
К сожалению, отменить жалобу нет возможности.
Footbolista
Footbolista ответил pam06
   14 / 848
сегодня в 17:51
Ниже отписал)..у Самедова была очень короткая апелляция...все от судьи...
makkie
makkie ответил Footbolista
   12 / 848
сегодня в 17:51
Судья был не прав в том, что карточку надо было показывать Кухарчику...все помнят эпизод с удалением Самедова...только кони и бомжи подзабыли...
Ну тут вряд ли эпизод на карточку.
Симуляция не настолько откровенной была, как Сычёв или Лазович любили падать :)
pam06
pam06 ответил Footbolista
   42 / 848
сегодня в 17:50
Пенальти или карточка...
Нырка как такового не было, а апелляция короткая на карточку не тянет.
pam06
pam06
   42 / 848
сегодня в 17:47
Случайно кнопку жалобы нажал на комент makki и он исчез... Можно как то отыграть?
makkie
makkie ответил pam06
   12 / 848
сегодня в 17:47
Ну тем не менее что сделано, то сделано... Здесь сколько глаз, столько и мнений... Хотя вариантов всего два... Пенальти и можно играть...
Приятно видеть на сайте адекватных людей, почаще бы!
Footbolista
Footbolista ответил pam06
   14 / 848
сегодня в 17:47
Пенальти или карточка...
Footbolista
Footbolista ответил makkie
   14 / 848
сегодня в 17:45
Судья был не прав в том, что карточку надо было показывать Кухарчику...все помнят эпизод с удалением Самедова...только кони и бомжи подзабыли...
halfbeek
halfbeek
   241 / 848
сегодня в 17:44
На повторах не видно кто кого задерживал. Возможны варианты. Кухарчик вставил руку и Джикия тоже. Возможно Джикия прихватил, а возможно и Кухарчик руками отвоевывал себе место, но не получилось и решил упасть. Реакция игроков на поле говорит, что момент не однозначный.
pam06
pam06 ответил makkie
   42 / 848
сегодня в 17:42
Да нет, повторы показывает, что Кухарчик раньше начал заваливаться и ноги подкосил. Очевидно, шёл на контакт и сразу начал апеллировать. Судья не повёлся.
Ну тем не менее что сделано, то сделано... Здесь сколько глаз, столько и мнений... Хотя вариантов всего два... Пенальти и можно играть...
makkie
makkie ответил pam06
   12 / 848
сегодня в 17:38
Блокировка - тоже фол, не говоря о задержке. А Джикия тем паче прихватил. На такой скорости этого достаточно. Извините случайно нажал на кнопку жалобы.. плис))
Да нет, повторы показывает, что Кухарчик раньше начал заваливаться и ноги подкосил.
Очевидно, шёл на контакт и сразу начал апеллировать. Судья не повёлся.
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 17:37
Это ещё говорит Хусаинов хрющачий прихвост.
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 17:36
Как же судья сам себе назначит пенальти федун то оставит без гонорара.
Footbolista
Footbolista
   14 / 848
сегодня в 17:33
У бывшего судьи и мнение б/у...
таких "пенальти" можно по 10 штук в каждом матче ставить...
time out
time out
   51 / 848
сегодня в 17:32
"Судья даже не определил фол, это говорит о том, что его судейское образование очень невысокого качества".
Уж твое качество все знают, как ты косячил. А сейчас вишь экспертом судейским заделался.
Дима Головашич
Дима Головашич
   531 / 848
сегодня в 17:32
Да, у судьи плохая квалификация. Как у Спартака во втором тайме оказалось в восемь раз больше нарушений?
Момент с Кухарчиком он правильно расценил, ведь сам Кухарчик своей же рукой руку Джикии и толкнул)
pam06
pam06 ответил makkie
   42 / 848
сегодня в 17:32
Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика ______________________________ А должен был с хлебом-солью встретить? Защитники всегда блокируют соперников, если за каждый такой "контакт" давать пенальти - счет может быть баскетбольным.
Блокировка - тоже фол, не говоря о задержке. А Джикия тем паче прихватил. На такой скорости этого достаточно.


Извините случайно нажал на кнопку жалобы.. плис))
Дима Головашич
Дима Головашич
   531 / 848
сегодня в 17:30
Да полный бред несёт этот Хусаинов опять. Кухарчки сам руку Джики своей рукой толкнул и зачем-то ножки поджал.
VAN ARM
VAN ARM
   245 / 848
сегодня в 17:29
кто то другого ожидал?
pam06
pam06
   42 / 848
сегодня в 17:28
Вот мнение судьи. Что говорить судья сделал счет, да плюс еще не удаление Умярова.
halfbeek
halfbeek
   241 / 848
сегодня в 17:27
Интересно. А где показывали этот момент? То что я видел вообще ни о чем не говорит.
makkie
makkie
   12 / 848
сегодня в 17:26
Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика
______________________________

А должен был с хлебом-солью встретить?
Защитники всегда блокируют соперников, если за каждый такой "контакт" давать пенальти - счет может быть баскетбольным.
GYTSYL
GYTSYL
   50 / 848
сегодня в 17:26
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