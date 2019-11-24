Бакаев: «Настроение не очень, потому что не выиграли»

Полузащитник «Спартака» в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Хавбек стал лучшим игроком этой встречи.

Настроение не очень, потому что не выиграли. Было много моментов, но не дожали. Всю игру контролировали, создавали моменты, ничего не давали им сделать в атаке, однако ничего не выжали из преимущества. Хотя, думаю, что прогрессируем, будем ещё упорнее работать. Будем двигаться дальше.

Не хочу говорить, что «Спартаку» не повезло. Моментов было много, просто мы их не реализовали. Не то что соперник мешал, это мы сами, может быть, не на сто процентов подходили к моментам. Такие матчи нужны, чтобы делать выводы. Мы должны прогрессировать.

Почему сбросил перчатки в такую погоду? Просто у меня развязались шнурки, вот и пришлось снять перчатки. Надевать их уже не было времени.