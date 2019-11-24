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Бакаев: «Настроение не очень, потому что не выиграли»

сегодня, 16:31
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Хавбек стал лучшим игроком этой встречи. 

Настроение не очень, потому что не выиграли. Было много моментов, но не дожали. Всю игру контролировали, создавали моменты, ничего не давали им сделать в атаке, однако ничего не выжали из преимущества. Хотя, думаю, что прогрессируем, будем ещё упорнее работать. Будем двигаться дальше.

Не хочу говорить, что «Спартаку» не повезло. Моментов было много, просто мы их не реализовали. Не то что соперник мешал, это мы сами, может быть, не на сто процентов подходили к моментам. Такие матчи нужны, чтобы делать выводы. Мы должны прогрессировать.

Почему сбросил перчатки в такую погоду? Просто у меня развязались шнурки, вот и пришлось снять перчатки. Надевать их уже не было времени.

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Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 17:29
"прогрессируем" - наконец-то не проиграли Уралу
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   74 / 848
сегодня в 17:05
Не выигрывать это уже ваш стиль.
beefs
beefs
   208 / 848
сегодня в 16:52
А что же судьи...
Армейская душа
Армейская душа
   69 / 848
сегодня в 16:37
Спасибо судье, что не проиграли
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