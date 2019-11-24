Тедеско: «Мяч сегодня не шёл в ворота»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).
Мяч сегодня не шёл в ворота, и также важно было не пропустить. Поэтому, считаю, одно очко идёт в нашу копилку. Не сказал бы, что после матча остались очень хорошие чувства. Тем не менее, моментов для взятия ворот было очень много.
Он и матча не видел, открыл статистику, сделал выводы и написал очередную чушь.
Он и матча не видел, открыл статистику, сделал выводы и написал очередную чушь.
У Урала их 6 а толку то от них,если они ничего опасного у ворот Спартака не создали!!!!!!!Один полуопасный момент в конце встречи ,когда Погребняк скинул мяч ,вот и все,что Урал создал за все 90 мин!!!!
У Урала их 6 а толку то от них,если они ничего опасного у ворот Спартака не создали!!!!!!!Один полуопасный момент в конце встречи ,когда Погребняк скинул мяч ,вот и все,что Урал создал за все 90 мин!!!!