Тедеско: «Мяч сегодня не шёл в ворота»

Главный тренер московского «Спартака» в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

Мяч сегодня не шёл в ворота, и также важно было не пропустить. Поэтому, считаю, одно очко идёт в нашу копилку. Не сказал бы, что после матча остались очень хорошие чувства. Тем не менее, моментов для взятия ворот было очень много.