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Тедеско: «Мяч сегодня не шёл в ворота»

сегодня, 16:45
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

Мяч сегодня не шёл в ворота, и также важно было не пропустить. Поэтому, считаю, одно очко идёт в нашу копилку. Не сказал бы, что после матча остались очень хорошие чувства. Тем не менее, моментов для взятия ворот было очень много.

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek ответил cska plus
   241 / 848
сегодня в 20:05
Ахахах! Шесть ударов в створ столько же уральцы.
Удар в створ с центра поля тоже в створ, а промах с трех метров это просто удар. Тут статистика может создать ложные впечатления.
halfbeek
halfbeek ответил ABir
   241 / 848
сегодня в 20:02
По игре должны были брать три очка над более слабым соперником, но опять подвела реализация. Радует в итоге игра, она обретает смысл и в обороне и в нападении
Радует игра? Трусовато и с оглядкой на свои ворота. Бегали как с гирями на ногах. Били как из последних сил. Могли получить пеналь и уж точно проиграли бы.
makkie
makkie ответил Ген Геныч
   12 / 848
сегодня в 17:46
Ну для того что бы делать выводы,он хотя бы чтоли хоть обзор матча бы глянул!!!!!
Времени нет, еще столько бестолковых комментариев надо успеть написать - с утра до ночи :)
Ген Геныч
Ген Геныч ответил makkie
   30 / 848
сегодня в 17:31
Да бестолку объяснять. Он и матча не видел, открыл статистику, сделал выводы и написал очередную чушь.
Ну для того что бы делать выводы,он хотя бы чтоли хоть обзор матча бы глянул!!!!!
VIPded
VIPded
   65 / 848
сегодня в 17:29
Пенальти бы в ворота Спартака зашло...
makkie
makkie ответил Ген Геныч
   12 / 848
сегодня в 17:27
Ну ты смотри моменты а не удары в створ считай!!!!!!Аиртон,Шюррле-с 1и 2-х метров не попали по воротам+ Понсте с 11 метровой отметки ударил в небеса!!! У Урала их 6 а толку то от них,если они ничего опасного у ворот Спартака не создали!!!!!!!Один полуопасный момент в конце встречи ,когда Погребняк скинул мяч ,вот и все,что Урал создал за все 90 мин!!!!
Да бестолку объяснять.
Он и матча не видел, открыл статистику, сделал выводы и написал очередную чушь.
ABir
ABir
   391 / 848
сегодня в 17:27
По игре должны были брать три очка над более слабым соперником, но опять подвела реализация. Радует в итоге игра, она обретает смысл и в обороне и в нападении
Ген Геныч
Ген Геныч ответил cska plus
   30 / 848
сегодня в 17:10
Ахахах! Шесть ударов в створ столько же уральцы.
Ну ты смотри моменты а не удары в створ считай!!!!!!Аиртон,Шюррле-с 1и 2-х метров не попали по воротам+ Понсте с 11 метровой отметки ударил в небеса!!!

У Урала их 6 а толку то от них,если они ничего опасного у ворот Спартака не создали!!!!!!!Один полуопасный момент в конце встречи ,когда Погребняк скинул мяч ,вот и все,что Урал создал за все 90 мин!!!!
drug01
drug01
   126 / 848
сегодня в 17:09
Надо было играть лучше!
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   14 / 848
сегодня в 17:09
Ихорян пятеру бы пропустил...
azures
azures
   80 / 848
сегодня в 17:04
И судья не огорчил.
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 17:04
Ахахах! Шесть ударов в створ столько же уральцы.
Брулин
Брулин
   141 / 848
сегодня в 16:57
Очень радует что в защите последние игры все надёжно! Давно не помню такого, обычно там проходной двор, даже в чемпионской сезоне!
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