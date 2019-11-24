Тедеско: "Зобнин провел прекрасный матч с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал выступление полузащитника «красно-белых» в игре 17-го тура РПЛ с «Уралом»:

Система прессинга не была для нас сюрпризом, скорее сказались какие-то индивидуальные моменты. «Урал» действительно хорошо прессингует и грамотно создает численное преимущество на флангах при атаках. Когда играешь в три защитника, иногда бывает непросто найти противоядие для такой схемы. Тем не менее через 15 минут всё встало на свои места, и игра наладилась с нашей стороны, дальше уже было проще.

Позиция Зобнина? Мы работаем всего пять недель. О каком-то постоянстве можно будет говорить после сборов. Что касается Романа, меня полностью устраивает его игра, я доволен его выступлением. Сегодня он провел прекрасный матч. У него было три прекрасных момента, в том числе для взятия ворот. Как вы подметили, он играет крайнего защитника, но при этом он очень много подключается к нападению и зачастую играет практически как нападающий.