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Тедеско: "Зобнин провел прекрасный матч с «Уралом»

сегодня, 17:47
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выступление полузащитника «красно-белых» Романа Зобнина в игре 17-го тура РПЛ с «Уралом»:

Система прессинга не была для нас сюрпризом, скорее сказались какие-то индивидуальные моменты. «Урал» действительно хорошо прессингует и грамотно создает численное преимущество на флангах при атаках. Когда играешь в три защитника, иногда бывает непросто найти противоядие для такой схемы. Тем не менее через 15 минут всё встало на свои места, и игра наладилась с нашей стороны, дальше уже было проще. 

Позиция Зобнина? Мы работаем всего пять недель. О каком-то постоянстве можно будет говорить после сборов. Что касается Романа, меня полностью устраивает его игра, я доволен его выступлением. Сегодня он провел прекрасный матч. У него было три прекрасных момента, в том числе для взятия ворот. Как вы подметили, он играет крайнего защитника, но при этом он очень много подключается к нападению и зачастую играет практически как нападающий.

Ранее Тедеско поделился мнением о результате данного матча. 

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halfbeek
halfbeek
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сегодня в 19:58
Самый опасный момент у ворот Спартака получился после корявого паса Романа. Два момента в атаке были бездарно запороты Зобниным. Если это хороший уровень, то я умолкаю.
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