Павлюченко: «Шюррле? Роналду и Месси тоже могут не заиграть в РПЛ»

Экс-форвард сборной России и «Тоттенхэма» порассуждал о том, почему у полузащитника «Спартака» не получается показывать свою лучшую игру в России.

Зная Шюррле как великого футболиста, чемпиона мира… Пока он не в своей тарелке, чего-то не хватает. Видно, что есть мастерство, знает, когда отдать, когда пробить — но бьет пока в трибуны. Мы уже говорили, что он болел, были травмы.

Физически не готов? Я бы не сказал. В атаку бежит, назад бежит. В принципе, активен. Может, адаптация. Сложно сказать. Когда футболист, играя в сборной, в «Челси», в Германии, приезжает в чемпионат России… Я же говорю, Криштиану Роналду и Месси могут приехать к нам и не заиграть. Другой чемпионат, другой менталитет. Может быть, у Шюррле есть проблемы с этим.