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Павлюченко: «Шюррле? Роналду и Месси тоже могут не заиграть в РПЛ»

сегодня, 17:25

Экс-форвард сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко порассуждал о том, почему у полузащитника «Спартака» Андре Шюррле не получается показывать свою лучшую игру в России.

Зная Шюррле как великого футболиста, чемпиона мира… Пока он не в своей тарелке, чего-то не хватает. Видно, что есть мастерство, знает, когда отдать, когда пробить — но бьет пока в трибуны. Мы уже говорили, что он болел, были травмы.

Физически не готов? Я бы не сказал. В атаку бежит, назад бежит. В принципе, активен. Может, адаптация. Сложно сказать. Когда футболист, играя в сборной, в «Челси», в Германии, приезжает в чемпионат России… Я же говорю, Криштиану Роналду и Месси могут приехать к нам и не заиграть. Другой чемпионат, другой менталитет. Может быть, у Шюррле есть проблемы с этим.

В матче 17-го тура РПЛ против «Урала» Шюррле вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте.

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Все комментарии
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
   459 / 848
сегодня в 19:18
Стопудов, Ром! Однозначно не заиграют. Кто они такие, Месси всего лишь в барсе катает, крмстинка тоже, подумаешь, в англии, испании и италии поиграл.. Это не показатель для РПЛ. Патриот Рома
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   54 / 848
сегодня в 17:34
ну Месси то точно не заиграет.
Footbolista
Footbolista
   14 / 848
сегодня в 17:29
Месси точно не заиграет...
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