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Егорычев: «„Урал“ должен был получить пенальти»

сегодня, 17:26
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился мнением о ничейном результате в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком»:

Не дали сопернику создать много моментов. В первом тайме у Шюррле и Зобнина были опасные моменты, во втором — пару дальних ударов. В одном эпизоде Ярик Годзюр нас спас. Наверное, самый яркий момент, как нам показалось — эпизод с пенальти. Надо посмотреть повтор. Ловко разыграли, была хорошая передача. Показалось, что Кухарчика сбили. «Спартак» очень сдержанно играл, мало рисковал. Иногда, за счёт индивидуальных действий у них что-то получалось. А так, мы сегодня не допустили ошибок и не пропустили. 

Очень удобно было играть в первой линии. Я могу сыграть на любой позиции в центре.

Ранее свой комментарий игре дал защитник «Спартака» Георгий Джикия.

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