Егорычев: «„Урал“ должен был получить пенальти»

Полузащитник «Урала» поделился мнением о ничейном результате в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком»:

Не дали сопернику создать много моментов. В первом тайме у Шюррле и Зобнина были опасные моменты, во втором — пару дальних ударов. В одном эпизоде Ярик Годзюр нас спас. Наверное, самый яркий момент, как нам показалось — эпизод с пенальти. Надо посмотреть повтор. Ловко разыграли, была хорошая передача. Показалось, что Кухарчика сбили. «Спартак» очень сдержанно играл, мало рисковал. Иногда, за счёт индивидуальных действий у них что-то получалось. А так, мы сегодня не допустили ошибок и не пропустили.

Очень удобно было играть в первой линии. Я могу сыграть на любой позиции в центре.