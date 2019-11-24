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Тедеско: «„Спартаку“ есть куда расти»

сегодня, 17:36
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал про свою работу в стане «красно-белых»:

Касаемо потенциала — безусловно, есть еще куда расти, потенциал может раскрываться и дальше у команды. Сегодня были определённые эпизоды, где мы замедлялись в атаке, над этим сегодня еще можно работать. 

По поводу моей работы в «Спартаке» и много ли пять недель для тренера или немного — вы можете сравнить «Спартак» без меня в начале сезона и «Спартак» со мной. Со стороны это виднее, я не могу оценивать свою работу. Это прерогатива других людей. Я просто тренер и работаю с командой. По мне, пять недель — это мало, потому что даже недолгие летние сборы длятся 6 недель. 

Ранее Тедеско прокомментировал нулевую ничью в матче с «Уралом».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 848
сегодня в 20:01
Нет предела для роста
beefs
beefs
   208 / 848
сегодня в 18:01
Расти всегда есть куда...
mihaluch
mihaluch
   94 / 848
сегодня в 17:53
Конечно за 5 недель давать оценку тренеру ещё рано, но прогресс просматривается.
Footbolista
Footbolista
   14 / 848
сегодня в 17:39
Вынос бомжей расставит все точки над "i"...
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