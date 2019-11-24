Тедеско: «„Спартаку“ есть куда расти»

Главный тренер «Спартака» рассказал про свою работу в стане «красно-белых»:

Касаемо потенциала — безусловно, есть еще куда расти, потенциал может раскрываться и дальше у команды. Сегодня были определённые эпизоды, где мы замедлялись в атаке, над этим сегодня еще можно работать.



По поводу моей работы в «Спартаке» и много ли пять недель для тренера или немного — вы можете сравнить «Спартак» без меня в начале сезона и «Спартак» со мной. Со стороны это виднее, я не могу оценивать свою работу. Это прерогатива других людей. Я просто тренер и работаю с командой. По мне, пять недель — это мало, потому что даже недолгие летние сборы длятся 6 недель.