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Тренер сборной Финляндии: «Дзюба – настоящее оружие, нацеленное на атаку»

сегодня, 01:09

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва после жеребьёвки группового этапа Евро-2020 поделился мнением о национальной команде России, которая будет одним из соперников финнов.

Конечно, я знаю Станислава Черчесова, на чемпионате мира он отлично поработал, у него действительно сильная команда.

Знаю ли я игроков? Дзюба, нападающий под два метра, он забил немало голов в отборе. В российской команде много квалифицированных игроков, но он – настоящее оружие, нацеленное на атаку.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 945
сегодня в 02:46
Ну , за полгода может всякое произойти. Лишь бы не загнали парня. Играет практически без замен и в клубе , и сборной. Хотелось бы , чтоб была достойная замена в сборной . Вера в одного Дзюбу может выйти боком, надо наигрывать еще кого то.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   24 / 945
сегодня в 02:32
Дзюба, не забивай до конца сезона. Пусть соперники расслабятся.
Да ладно вам
Да ладно вам
   6 / 945
сегодня в 02:24
Ага, пугач. Рычит как лев, а стреляет как палка раз в год.
d_fincher
d_fincher
   69 / 945
сегодня в 01:29
Теперь игрочишка не только в майке имени себя будет ходить, но и с флагом со своим изображением.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 945
сегодня в 01:18
А у финнов есть Теему Пукки...
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