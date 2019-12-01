Тренер сборной Финляндии: «Дзюба – настоящее оружие, нацеленное на атаку»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва после жеребьёвки группового этапа Евро-2020 поделился мнением о национальной команде России, которая будет одним из соперников финнов.
Конечно, я знаю Станислава Черчесова, на чемпионате мира он отлично поработал, у него действительно сильная команда.
Знаю ли я игроков? Дзюба, нападающий под два метра, он забил немало голов в отборе. В российской команде много квалифицированных игроков, но он – настоящее оружие, нацеленное на атаку.
Лучший бомбардир Чемпионшипа 2018/2019
Лучший игрок Чемпионшипа 2018/2019
55 игр за Норвич 35 голов
Лучший бомбардир Чемпионшипа 2018/2019
Лучший игрок Чемпионшипа 2018/2019
55 игр за Норвич 35 голов