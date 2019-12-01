Колосков: «У меня полная уверенность, что сборная России обыграет всех»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России выйти в плей-офф Евро-2020. Соперниками россиян по групповому этапу будут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

У меня полная уверенность, что мы обыграем всех. Может, покажусь странноватым, но нам очень повезло с группой. Как минимум второе место гарантировано. Но мы можем бороться за первое место. Черчесов знает, как играть против Бельгии. Если мы не выйдем из группы, нам нечего делать на международных турнирах.