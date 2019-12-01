Колосков: «У меня полная уверенность, что сборная России обыграет всех»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России выйти в плей-офф Евро-2020. Соперниками россиян по групповому этапу будут команды Бельгии, Дании и Финляндии.
У меня полная уверенность, что мы обыграем всех. Может, покажусь странноватым, но нам очень повезло с группой. Как минимум второе место гарантировано. Но мы можем бороться за первое место. Черчесов знает, как играть против Бельгии. Если мы не выйдем из группы, нам нечего делать на международных турнирах.
Всех обыграем, но надо сперва слетать Гагарину, правильно звезды расставить и толкнуть, чтоб правильно сошлись.
Всех обыграем, но надо сперва слетать Гагарину, правильно звезды расставить и толкнуть, чтоб правильно сошлись.
Что касается слов: "Черчесов знает, как играть против Бельгии", - то мы все видели, как он знает...
Сборная России ниразу не показала достойный футбол с грандами, а в группе еще и крепкие серядники, которые могут дать бой. Так что обыграют всех только в том случае, если другие не будут играть.
Как по мне, так выход из группы - это потолок для такой сборной.
Что касается слов: "Черчесов знает, как играть против Бельгии", - то мы все видели, как он знает...
Сборная России ниразу не показала достойный футбол с грандами, а в группе еще и крепкие серядники, которые могут дать бой. Так что обыграют всех только в том случае, если другие не будут играть.
Как по мне, так выход из группы - это потолок для такой сборной.