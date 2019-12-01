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Колосков: «У меня полная уверенность, что сборная России обыграет всех»

сегодня, 02:01

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России выйти в плей-офф Евро-2020. Соперниками россиян по групповому этапу будут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

У меня полная уверенность, что мы обыграем всех. Может, покажусь странноватым, но нам очень повезло с группой. Как минимум второе место гарантировано. Но мы можем бороться за первое место. Черчесов знает, как играть против Бельгии. Если мы не выйдем из группы, нам нечего делать на международных турнирах.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 944
сегодня в 03:54
Мудрость приходит со старостью, но иногда старость приходит одна!!!
yasukuni
yasukuni
   339 / 944
сегодня в 03:42
Снова начались вопли о том, какие мы великие и ужасТные. Главный урок заключается в том, что из нее не извлекают никаких уроков.
gentlewolf
gentlewolf ответил Бубнин
   253 / 944
сегодня в 03:28
Наливай!
Налил. За что бухнем?
gentlewolf
gentlewolf
   253 / 944
сегодня в 03:26
По четным президент...
Всех обыграем, но надо сперва слетать Гагарину, правильно звезды расставить и толкнуть, чтоб правильно сошлись.
Свинельд
Свинельд
   358 / 944
сегодня в 03:21
Бельгии проиграем,у Финляндии должны выигрывать, с Данией минимум вничью.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   927 / 944
сегодня в 02:52
Начну с того, что в его словах только одна адекватная фраза: "нам нечего делать на международных турнирах."
Что касается слов: "Черчесов знает, как играть против Бельгии", - то мы все видели, как он знает...
Сборная России ниразу не показала достойный футбол с грандами, а в группе еще и крепкие серядники, которые могут дать бой. Так что обыграют всех только в том случае, если другие не будут играть.
Как по мне, так выход из группы - это потолок для такой сборной.
БарсV
БарсV
   232 / 944
сегодня в 02:47
78 лет! Для его возраста нормально сказал)
Бубнин
Бубнин
   125 / 944
сегодня в 02:28
Наливай!
BCB
BCB
   319 / 944
сегодня в 02:14
почётный?
Шишанутый
Шишанутый
   39 / 944
сегодня в 02:05
Ловите наркомана!
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