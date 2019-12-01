Б. Игнатьев: «У России есть все основания, чтобы занять 2-е место в группе»

Экс-наставник сборной России оценил шансы бывшей команды на выход в плей-офф Евро-2020.

Жребий вполне приемлемый, это не группа смерти. Но в финальной части чемпионата Европы нет проходных матчей. Посмотрев на все сборные, могу сказать, что это, конечно, не чемпионат мира, где заведомо есть слабые команды. У сборной России есть все основания, чтобы занять второе место в группе. У нас, на мой взгляд, неудачный календарь. Первая игра с командой Бельгии, вот если бы начинали с финнами, то приобрели бы три очка, а дальше достаточно было бы двух баллов, чтобы пройти в следующую стадию.

Перед бельгийцами придётся форсировать подготовку, чтобы быть максимально готовыми в плане функционального состояния. Ничья нас устроит, Станислав Черчесов знает, как выстраивать тактику с такими командами. Все силы надо бросать на датчан и финнов, эти команды вполне по зубам, по крайней мере, матч со сборной Финляндии – это те три очка, которые необходимо брать точно. С датчанами у нас равные шансы, здесь, наверное, придётся приложить очень много усилий.