Гол Бэйла помог «Реалу» пройти «Унионистас» в Кубке Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» на выезде обыграл «Унионистас де Саламанка».
«Унионистас де Саламанка» - «Реал» 1:3 (0:1)
Голы: Морильо 57 - Бэйл 18, Хуан Гонгора 62 (автогол), Диас 90+2
«Унионистас де Саламанка»: Перейро Тронкосо, Пьохо, Зубири Мангадо, Хуан Гонгора, Фернандес Эрранс, Гальего, Хосе Анхель, Андрес Лопес, Гарридо Сиаурриз (Ромеро Морильо 55), Де ла Нава Гарсия
«Реал»: Ареоля, Карвахаль, Габриэль Милитао, Начо, Марсело, Вальверде, Каземиро, Хамес (Иско 80), Бэйл (Диас 53), Бензема (Йович 75), Винисиус Жуниор
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Морильо 68
Ранее в Кубке «Барселона» с трудом обыграла «Ибицу».
Хорошо, что комментатор хотя бы норм был на теле-спорт
А то, барсьёвский Генич обычно бред несёт
Хорошо, что комментатор хотя бы норм был на теле-спорт
А то, барсьёвский Генич обычно бред несёт
Почему не "Браим принес победу Реалу"?
С победой Реал Мадрид!
Ждём следующего соперника!
Почему не "Браим принес победу Реалу"?
С победой Реал Мадрид!
Ждём следующего соперника!
Почему бы Зидану не выиграть кубок Испании, ведь этот титул он ещё с Реалом не выигрывал
Почему бы Зидану не выиграть кубок Испании, ведь этот титул он ещё с Реалом не выигрывал