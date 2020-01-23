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Гол Бэйла помог «Реалу» пройти «Унионистас» в Кубке Испании

сегодня, 00:50
Унионистас де СаламанкаЛоготип футбольный клуб Унионистас де Саламанка1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» на выезде обыграл «Унионистас де Саламанка».

«Унионистас де Саламанка» - «Реал» 1:3 (0:1)
Голы: Морильо 57 - Бэйл 18, Хуан Гонгора 62 (автогол), Диас 90+2

«Унионистас де Саламанка»: Перейро Тронкосо, Пьохо, Зубири Мангадо, Хуан Гонгора, Фернандес Эрранс, Гальего, Хосе Анхель, Андрес Лопес, Гарридо Сиаурриз (Ромеро Морильо 55), Де ла Нава Гарсия

«Реал»: Ареоля, Карвахаль, Габриэль Милитао, Начо, Марсело, Вальверде, Каземиро, Хамес (Иско 80), Бэйл (Диас 53), Бензема (Йович 75), Винисиус Жуниор
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Морильо 68

Ранее в Кубке «Барселона» с трудом обыграла «Ибицу».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Сантус
сегодня в 01:15
Я для полного погружения смотрел у испанцев....:)
Не знаю фамилию этого чела с теле-спорта, но он хорошо комментировал.
Сантус
Сантус ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:09
Я смотрел. Хорошо, что комментатор хотя бы норм был на теле-спорт А то, барсьёвский Генич обычно бред несёт
Я для полного погружения смотрел у испанцев....:)
Сантус
Сантус ответил Ruslan3132
сегодня в 01:07
как в рос.пердиве )
не,в роспердивах хоть скамейки будут.Тут травка на склоне и ок...))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Сантус
сегодня в 01:06
Смотрел кто то трансляцию?Как вам поляна?Стадион?Трансляция?Я думал таких уже не бывает...
Я смотрел.
Хорошо, что комментатор хотя бы норм был на теле-спорт
А то, барсьёвский Генич обычно бред несёт
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Сантус
сегодня в 01:05
Смотрел кто то трансляцию?Как вам поляна?Стадион?Трансляция?Я думал таких уже не бывает...
как в рос.пердиве )
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Сантус
сегодня в 01:03
Там в попытке выбить защитник лупанул в штангу а от нее в ворота
Ааа, я не обратил внимание
NOVA
NOVA
сегодня в 01:02
вперед Зизу за кубком!!!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:01
Случайно нажал на жалобу, когда загружалась страница
НЕ оправдывайся. Просто природа взяла своё)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:01
Дублю Реала помогает гол Бейла, а барселоне с Ибицей помогает судья, не останавливающий игру, пока барса не забьёт. Почувствуйте разницу, господа. Аха-ха)
NOVA
NOVA
сегодня в 01:01
да на легке и то молодцы!!!
Gelious
Gelious ответил Сантус
сегодня в 01:01
Смотрел кто то трансляцию?Как вам поляна?Стадион?Трансляция?Я думал таких уже не бывает...
Такая ностальгия. Прям как будто сидишь на физре и смотришь, как одноклассники мяч пинают, пока ты отдыхаешь. Поле такое тоже прелестное, атмосферное. Помнится, в Туле не разрешили на плохом газоне играть против ЦСКА. Так тогда поле и то лучше было у Арсенала.
Сантус
Сантус ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:00
Не понял, почему 2 гол записан как автогол!?
Там в попытке выбить защитник лупанул в штангу а от нее в ворота
Сантус
Сантус
сегодня в 00:59
Смотрел кто то трансляцию?Как вам поляна?Стадион?Трансляция?Я думал таких уже не бывает...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Сантус
сегодня в 00:58
Два положил...как бы.
Не понял, почему 2 гол записан как автогол!?
Сантус
Сантус ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:56
Почему такой заголовок? Почему не "Браим принес победу Реалу"? С победой Реал Мадрид! Ждём следующего соперника!
Два положил...как бы.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:56
Почему такой заголовок?
Почему не "Браим принес победу Реалу"?
С победой Реал Мадрид!
Ждём следующего соперника!
Сантус
Сантус ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:55
Случайно нажал на жалобу, когда загружалась страница
Проще сразу брать Суперкубок.)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Ruslan3132
сегодня в 00:55
Спокойно на классе вторым составом ) Едем дальше. С победой, Мадридисты!
Случайно нажал на жалобу, когда загружалась страница
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:54
Реал продолжает побеждать,это главное
Почему бы Зидану не выиграть кубок Испании, ведь этот титул он ещё с Реалом не выигрывал
Сантус
Сантус
сегодня в 00:54
Реал победил...но, осадочек остался.Винисиус как то исчез из футбола.Хамес ноль,колхоз рубился,Реал отбывал номер.Отбыл.)
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 00:51
Спокойно на классе вторым составом ) Едем дальше. С победой, Мадридисты!
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