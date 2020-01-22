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Дубль Гризманна позволил «Барселоне» избежать конфуза с «Ибицей»

сегодня, 22:54
ИбицаЛоготип футбольный клуб Ибица1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» с трудом переиграла «Ибицу» во встрече 1/16 финала Кубка Испании.

«Ибица» - «Барселона» 1:2 (1:0)
Голы: Кабалье Мартин 9 - Гризманн 72, Гризманн 90+5

«Ибица»: Херман, Лопес, де ла Фуэнте, Гомес, Грима, Перес Матео, Нуньес Боррегеро , Хави Лара (Сибо 77), Кабалье Мартин (Карбия Баррера 86), Родадо (Мендоса 73), Насименто
Главный тренер: Альфаро Пабло.

«Барселона»: Нето, Роберто, Ленгле, Фирпо, де Йонг, Нелсон Семеду, Ракитич (Видаль 81), Пуч (Артур Рамос 71), Фати, Гризманн, Перес (Альба 59)
Главный тренер: Сетьен Кике.

Предупреждения: Лопес 61, Мендоса 78, Сибо 83, Грима 88, Фати 90+3, Нуньес 90+6

Ранее «сине-гранатовые» в матче 20-го тура Примеры с минимальным счетом одолели «Гранаду».

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Все комментарии
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Kresi frok
сегодня в 23:40
Холодный душ для кабинета.
поздно передали наверное передачу!
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 23:29
Холодный душ для кабинета.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 23:26
Да уж...
Стеллс
Стеллс ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 23:24
Мы не можем требовать от Сетьена что то сейчас) За 10 дней что сможет поменять? Контроль наладили, двух матчах подряд 80% владения. Хоть что то) Наверное теперь будут над продолжением вперед этого мяча заниматься.
Setien: «Сегодня нам было не очень комфортно с мячом». «Мне не понравилось то, что я видел, очевидно. Но я понимаю трудности, которые вы обнаружите в таких играх, на искусственной траве, против агрессивной команды, которая очень хорошо защищается.Мы сделали много ошибок и сделали игру проще для соперников,и не должны допустить, чтобы это повторилось"
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ответил mihaluch
сегодня в 23:21
особенно в матчах с ромой и ливерпулем находился. был там такой, ходил с опущенной головой
mihaluch
mihaluch
сегодня в 23:21
Не Месси так Гризманн. Лидер в "Барсе" всегда найдётся.
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 23:20
Барселонацы рассказывают про какую-то подлость игроков Ибицы, когда их же щенок 25 фати как крыса ударил защитника Ибицы по ногам просто из-за того, что тот у него единоборство выиграл, ор. я уж молчу про петшка ленгле, который бегал задрав нос. скоро его в лч опустят, пусть ждёт)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Стеллс
сегодня в 23:20
Мы не можем требовать от Сетьена что то сейчас)
За 10 дней что сможет поменять?
Контроль наладили, двух матчах подряд 80% владения. Хоть что то)
Наверное теперь будут над продолжением вперед этого мяча заниматься.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Happyboy Barca
сегодня в 23:19
Я начал смотреть с 75 минуты, и ни одного удара не увидил до 95 минуты . Даже обостряющей передачи не было . Суть игры Гвардиолы в чем ? Раскатывать в течение минуты , и делать обостряющий пас , и если соперник перехватил , толпой его прессинговать . А у этого бесконечные пасы , без обострения
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:17
у ибицы был шанс)))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Шишанутый
сегодня в 23:16
Не будет на этой стадии.
Изменили формат
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 23:15
Поздравляю Барсу с шикарным результатом и породистым матчем )
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:09
Похоже, что физрука на учителя по труду поменяли?!?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Happyboy Barca
сегодня в 23:09
Да также автобус ставит . Я если честно с 70 м минуты смотреть начал
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 23:07
80 процентов владения мячом , и всего 3 удара в створ , офигенный футбол ))))
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Рауль и Зидан
сегодня в 23:07
Фуууух , чуть за 1,15 не влетел .Я конечно все понимаю , но это не футбол . Те же Гвардиола и Артета совсем другой футбол показывают. Этот Сетьен такой порн.....графист , миллион пасов назад и поперёк
а ты не заметил как играл этот соперник и как играет обычный аутсайдер примеры?
Cremen
Cremen
сегодня в 23:05
Барселону с победой!
particular
particular
сегодня в 23:05
Конфуза избежали, пятно позора размыли, но осадочек остался..:)
Стеллс
Стеллс
сегодня в 23:04
Ситьен поменялся местами,раньше его команды выходили умирать в знаковых матчах,теперь наоборот.Даже жалко парней Ибицы,выложились по полной,под конец уже и сил только на грубость остались,но класс есть класс.Ситьен эксперементирует составом,но уже основа вырисовывается.Артур мяч прибрал быстро,Бускетс незаменим,Переса отдавать надо,ну он разберётся я думаю.Тодибо отдали,а теперь Роберто играет в защите.Результат вообще пофигу,тут надо не стать МЮ или Миланом,то есть сменить поколение,а это посерьёзней задача.
ronaldo743
ronaldo743 ответил Шишанутый
сегодня в 23:04
За второсортными трофеями как то не слежу. Оставим это барсукам.
Ахахахаха. Пару лет назад Реал парад устраивал из-за этого второсортного трофея. =)
Шишанутый
Шишанутый ответил ronaldo743
сегодня в 23:03
Регламент изменился, пока ты с детства за Юве болел.
За второсортными трофеями как то не слежу. Оставим это барсукам.
NOVA
NOVA
сегодня в 23:03
опять халява!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:02
Игра в полутьме.Лампочек не хватает?
Roman73
Roman73
сегодня в 23:01
Сурово курортники обошлись с сопляками Барселоны.
Полезная закалка.
ronaldo743
ronaldo743 ответил Шишанутый
сегодня в 23:01
Да уж отскочили барсуки. А что разве ответки на Кап Ноу не будет? По 2 матча же всегда играли в кубке.
Регламент изменился, пока ты с детства за Юве болел.
da da da
da da da
сегодня в 23:00
Ибица команда уровня ВестХема-Кристал-Пеласа,достойный результат с нищим составом,Сетьену удачи,но с таким составом что то выиграть будет проблематично.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 23:00
Фуууух , чуть за 1,15 не влетел .Я конечно все понимаю , но это не футбол . Те же Гвардиола и Артета совсем другой футбол показывают. Этот Сетьен такой порн.....графист , миллион пасов назад и поперёк
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 23:00
Игроков Барселоны обманули. Они думали что едут отдыхать на Ибицу а оказалось что надо играть матч на кубок. Хорошо что Гризманн с собой бутсы захватил
Шишанутый
Шишанутый ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 23:00
Ну и конечно должны радоваться, что избежали дополнительных 30 минут и травм) У меня во дворе площадка и то в лучшем состоянии будет, чем это поле.
Да уж отскочили барсуки. А что разве ответки на Кап Ноу не будет? По 2 матча же всегда играли в кубке.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 22:59
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