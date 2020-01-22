Дубль Гризманна позволил «Барселоне» избежать конфуза с «Ибицей»

«Барселона» с трудом переиграла «Ибицу» во встрече 1/16 финала Кубка Испании.
«Ибица» - «Барселона» 1:2 (1:0)
Голы: Кабалье Мартин 9 - Гризманн 72, Гризманн 90+5
«Ибица»: Херман, Лопес, де ла Фуэнте, Гомес, Грима, Перес Матео, Нуньес Боррегеро , Хави Лара (Сибо 77), Кабалье Мартин (Карбия Баррера 86), Родадо (Мендоса 73), Насименто
Главный тренер: Альфаро Пабло.
«Барселона»: Нето, Роберто, Ленгле, Фирпо, де Йонг, Нелсон Семеду, Ракитич (Видаль 81), Пуч (Артур Рамос 71), Фати, Гризманн, Перес (Альба 59)
Главный тренер: Сетьен Кике.
Предупреждения: Лопес 61, Мендоса 78, Сибо 83, Грима 88, Фати 90+3, Нуньес 90+6
Ранее «сине-гранатовые» в матче 20-го тура Примеры с минимальным счетом одолели «Гранаду».
За 10 дней что сможет поменять?
Контроль наладили, двух матчах подряд 80% владения. Хоть что то)
Наверное теперь будут над продолжением вперед этого мяча заниматься.
За 10 дней что сможет поменять?
Контроль наладили, двух матчах подряд 80% владения. Хоть что то)
Наверное теперь будут над продолжением вперед этого мяча заниматься.
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