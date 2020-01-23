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«Лестер» на своём поле уверенно разгромил «Вест Хэм»

сегодня, 00:25
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

В матче 24-го тура АПЛ «Лестер» в домашнем матче обыграл «Вест Хэм».

После этой победы «лисы» по-прежнему на 3 строчке в таблице (38 очков), «молотобойцы» на 17-м месте (23 очка).

Лестер, стадион Кинг Пауэр

«Лестер Сити» - «Вест Хэм» 4:1 (2:0)
Голы: Барнс 24, Перейра 45+5, Перес 81 (пенальти), Перес 88 - Нобл 50 (пенальти)

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Менди (Ндиди 34), Перес, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Морган 83), Варди (Ихеаначо 43)
Главный тренер: Роджерс Брендан.

«Вест Хэм»: Рэндольф, Сабалета, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку (Антонио 46), Снодграсс (Форнальс 46), Райс, Нобл, Лансини, Аллер
Главный тренер: Мойес Дэвид.

Предупреждения: Шмейхель 50, Огбонна 80

В параллельном матче «Тоттенхэм» одолел «Норвич».

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Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 00:57
Молодцы
BDA8181
BDA8181
сегодня в 00:39
3 это всё управленчиство!!! УРОДЫ!!!! Весь менеджмент и руководство на КОЛ!!!!!!.............
Багор
Багор
сегодня в 00:38
Лестер с победой!
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