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«Тоттенхэм» в домашнем матче одолел «Норвич»

сегодня, 00:22
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиМатч завершен

В матче 24-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Норвич».

После этой победы «шпоры» поднимутся на 6 строчку (34 очка) в таблице, «канарейки» замыкают таблицу (17 очков).

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Норвич Сити» 2:1 (1:0)
Голы: Алли 38, Сон 80 - Пукки 70 (пенальти)

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген (Жедсон 75), Сессеньон, Ло Чельсо, Уинкс (Дайер 56), Ламела (Эриксен 62), Алли, Сон, Моура
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Байрэм, Тетти (Эрнандес 82), МакКлин, Рупп (Дрмич 86), Дуда, Кантвелл, Пукки
Главный тренер: Фарке Даниэль.

Предупреждения: Кантвелл 47

В параллельном матче «Лестер» обыграл «Вест Хэм».

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Все комментарии
cannongun
cannongun ответил ст_прапорщик
сегодня в 00:35
фан-фанчик, ты 79_лся, поздравляю!!!!!!!!
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 00:33
    с победой посоны! камоне Бернли!
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    сегодня в 00:28
    фан-фанчик, ты 79_лся, поздравляю!!!!!!!!
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    сегодня в 00:25
    Мало... Очень мало этим кенарям насыпали! Всех Шпор с победой!
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