«Тоттенхэм» в домашнем матче одолел «Норвич»

В матче 24-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Норвич».
После этой победы «шпоры» поднимутся на 6 строчку (34 очка) в таблице, «канарейки» замыкают таблицу (17 очков).
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «Норвич Сити» 2:1 (1:0)
Голы: Алли 38, Сон 80 - Пукки 70 (пенальти)
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген (Жедсон 75), Сессеньон, Ло Чельсо, Уинкс (Дайер 56), Ламела (Эриксен 62), Алли, Сон, Моура
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Байрэм, Тетти (Эрнандес 82), МакКлин, Рупп (Дрмич 86), Дуда, Кантвелл, Пукки
Главный тренер: Фарке Даниэль.
Предупреждения: Кантвелл 47
В параллельном матче «Лестер» обыграл «Вест Хэм».