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«Ювентус» выбил «Рому» из Кубка Италии и вышел в полуфинал

сегодня, 00:42
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» уверенно обыграл «Рому».

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» - «Рома» 3:1 (3:0)
Голы: Криштиану Роналду 26, Бентанкур 38, Бонуччи 45+2 - Буффон 50 (автогол)

«Ювентус»: Буффон, Данило (Куадрадо 41), Ругани, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Рабьо (Матюиди 77), Дуглас Коста (Рэмзи 67), Игуаин, Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Рома»: Лопес, Флоренци (Верету 68), Манчини, Смоллинг, Коларов, Кристанте, Диавара (Перес 76), Юндер, Пеллегрини, Клюйверт (Сантон 46), Калинич
Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Кристанте 31, Игуаин 65, Матюиди 80

В прошлом раунде Кубка «Юве» разгромил «Удинезе».

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Все комментарии
05 dag
05 dag ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 01:17
А что, картонный третьесортный трофей никому не интересен даже в Албании или Кипре, зато автогол пармской ветчины останется навсегда!!!!! ах ха ха(((((
Нищий , это все конечно интересно ! Но как там техника ? Не пострадала ?😂
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 01:17
А что, картонный третьесортный трофей никому не интересен даже в Албании или Кипре, зато автогол пармской ветчины останется навсегда!!!!! ах ха ха(((((
Нет ничего вечного, кроме унижения милана. Аха-ха)
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС ответил 05 dag
сегодня в 01:13
А что, картонный третьесортный трофей никому не интересен даже в Албании или Кипре, зато автогол пармской ветчины останется навсегда!!!!!
ах ха ха(((((
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 01:13
ДЫРФОН))))))) АХАХАХАХАХА
НЕ могу сказать, что приятно познакомится, но добрый вечер. Располагайтесь, на царской атрибутике пока есть места. Аха-ха)
05 dag
05 dag ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 01:12
ДЫРФОН))))))) АХАХАХАХАХА
Ну это понятно , нищий ! А насчёт катка ромы , как дела у этого чуда инженерной мысли ?
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 01:10
ДЫРФОН))))))) АХАХАХАХАХА
05 dag
05 dag ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:06
Столько карточек Роме не показал. А за фол Сантона на Ругани в концовке вообще мрак, ведь видел всё. Хотя что взять с Рокки, он же из Флоренции и подтапливает за интер, а это признак тридвараза. Аха-ха) С победой!
Да что тут говорить , Дивара( только он) 4 раза бьет сзади по ногам не успевая - ни в одном эпизоде желтую не показывают , матюиди только вышел , тоже самое -сразу желтая . Игуаин играет в мяч первый , затем по инерции попадёт по ноге Калиничу -жёлтая . Точно в таком эпизоде Ругани первый на мяче , ему прямой в ногу -нет даже штрафного . Плюс не удалён четвёртый номер Ромым за вторую жёлтую ( железобетонную ) на Косте . Но все это для нищих , нам что тут обсуждать. Побуждают нищие пограничный эпизод , первый за 15 матчей потом 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:06
Как можно засчитать автогол от кипера?
Рикошет от полевого понятно, но вратарь то всегда ловит мячи..
С утра посмотрю, на работе никак...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:05
Посмотрел первый тайм и выключил. Как с детишками разобрались .
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:03
Мерсисайдский биланист и его голубцовая пассия в унынии. Аха-ха)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:00
С победой Юве!
Роналду в каждой игре начал забивать! Это оооочень хороший результат для такого возраста.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
сегодня в 00:59
фофанчик что-то не забегает
Клавиатуру сломал от досады)
Negativ4eg
Negativ4eg ответил NOVA
сегодня в 00:58
Тебе не кажется что за полтора года в Ювентусе, он больше выиграл чем риал за полтора года) не пиши ерунду, не позорся
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил 05 dag
сегодня в 00:58
Тотальная доминация в первом тайме , любые попытки Ромы сыграть с позиции силы пресекались беспощадно . Во втором уже думали о наполи, но все равно легко и с запасом довели встречу до логичного исхода . Хотелось бы сказать , что Юве прогрессирует , но это всего лишь Рома . Ну про судейство и говорить не хочется ,тем более в кубке не так очевидно , тянет интригу федерация как может . Ну и с таким дном в соперниках не удивительно . Юве показывает как надо расти , сериал с его федерацией старательно затягивает флагман в свою трясину . Без шансов для Ромы матч , без джеко в атаке даже и сказать не про кого . Форца Юве !! Всех с победой !!
Столько карточек Роме не показал. А за фол Сантона на Ругани в концовке вообще мрак, ведь видел всё. Хотя что взять с Рокки, он же из Флоренции и подтапливает за интер, а это признак тридвараза. Аха-ха)
С победой!
juvenale
juvenale
сегодня в 00:57
фофанчик что-то не забегает
05 dag
05 dag
сегодня в 00:56
Тотальная доминация в первом тайме , любые попытки Ромы сыграть с позиции силы пресекались беспощадно . Во втором уже думали о наполи, но все равно легко и с запасом довели встречу до логичного исхода . Хотелось бы сказать , что Юве прогрессирует , но это всего лишь Рома . Ну про судейство и говорить не хочется ,тем более в кубке не так очевидно , тянет интригу федерация как может . Ну и с таким дном в соперниках не удивительно . Юве показывает как надо расти , сериал с его федерацией старательно затягивает флагман в свою трясину . Без шансов для Ромы матч , без джеко в атаке даже и сказать не про кого . Форца Юве !! Всех с победой !!
NOVA
NOVA
сегодня в 00:52
должен же рон хоть чтото в италии выиграть!! грехь уходить из Реала в никуда!!
Герцог Гогa
Герцог Гогa
сегодня в 00:49
Головы римских псов - законные трофеи великого Ювентуса!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
сегодня в 00:48
Всех с победой!!! Боснийский пешеход уже и штрафные бить разучился.Данила вроде за последние 5 матчей, два раза травмы...с валлийца похоже уже ничего не будет.Бентанкур хорошо прогрессирует,а Игуаин сегодня просто сумасшедший матч отыграл по самоотдаче,в стиле Манджукича
Рэмзи это лютейшее днище. Творил просто безобразие. Сколько контр запорол. Квадрат тоже отвратительно вошёл в игру. Видно, что не собирался играть, Сарри обещал отдохнуть, но травма Данило обязала.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 00:47
Хейтеры снова могут погорцевать на посохе. Аха-ха)
juvenale
juvenale
сегодня в 00:47
Всех с победой!!!
Боснийский пешеход уже и штрафные бить разучился.Данила вроде за последние 5 матчей, два раза травмы...с валлийца похоже уже ничего не будет.Бентанкур хорошо прогрессирует,а Игуаин сегодня просто сумасшедший матч отыграл по самоотдаче,в стиле Манджукича
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 00:46
Обошлось без сенсаций даже экспериментальным составом. Хорошо, что забили четыре, плохо, что один в свои ворота, но с такой защитой это не удивительно. С травмами защитников беда, скоро так и Роналду в защите играть будет.
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