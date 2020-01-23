«Ювентус» выбил «Рому» из Кубка Италии и вышел в полуфинал

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» уверенно обыграл «Рому».
Турин, стадион Альянц Стэдиум
«Ювентус» - «Рома» 3:1 (3:0)
Голы: Криштиану Роналду 26, Бентанкур 38, Бонуччи 45+2 - Буффон 50 (автогол)
«Ювентус»: Буффон, Данило (Куадрадо 41), Ругани, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Рабьо (Матюиди 77), Дуглас Коста (Рэмзи 67), Игуаин, Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Рома»: Лопес, Флоренци (Верету 68), Манчини, Смоллинг, Коларов, Кристанте, Диавара (Перес 76), Юндер, Пеллегрини, Клюйверт (Сантон 46), Калинич
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Кристанте 31, Игуаин 65, Матюиди 80
В прошлом раунде Кубка «Юве» разгромил «Удинезе».
ах ха ха(((((
ах ха ха(((((
Рикошет от полевого понятно, но вратарь то всегда ловит мячи..
С утра посмотрю, на работе никак...
Рикошет от полевого понятно, но вратарь то всегда ловит мячи..
С утра посмотрю, на работе никак...
Роналду в каждой игре начал забивать! Это оооочень хороший результат для такого возраста.
Роналду в каждой игре начал забивать! Это оооочень хороший результат для такого возраста.
С победой!
С победой!
Боснийский пешеход уже и штрафные бить разучился.Данила вроде за последние 5 матчей, два раза травмы...с валлийца похоже уже ничего не будет.Бентанкур хорошо прогрессирует,а Игуаин сегодня просто сумасшедший матч отыграл по самоотдаче,в стиле Манджукича
Боснийский пешеход уже и штрафные бить разучился.Данила вроде за последние 5 матчей, два раза травмы...с валлийца похоже уже ничего не будет.Бентанкур хорошо прогрессирует,а Игуаин сегодня просто сумасшедший матч отыграл по самоотдаче,в стиле Манджукича