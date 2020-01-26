Агент Мельгарехо: «Лоренцо очень хочет остаться в „Спартаке“»

Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» , высказался о ситуации с будущим своего клиента.

Пока «Спартак» не согласовал и не предложил новый контракт Мельгарехо. В феврале у меня будет встреча с Томасом Цорном, на которой мы обсудим эту ситуацию. Мельгарехо очень хочет остаться в команде.