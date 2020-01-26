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Агент Мельгарехо: «Лоренцо очень хочет остаться в „Спартаке“»

сегодня, 21:21

Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, высказался о ситуации с будущим своего клиента.  

Пока «Спартак» не согласовал и не предложил новый контракт Мельгарехо. В феврале у меня будет встреча с Томасом Цорном, на которой мы обсудим эту ситуацию. Мельгарехо очень хочет остаться в команде.

Напомним, ранее по поводу возможного продления контракта со «Спартаком» высказался сам Мельгарехо.

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Все комментарии
Boytser
Boytser
сегодня в 21:49
За такую зарплату можно до пенсии у свиней ходить.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 21:47
Хочет еще подоить федуна
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 21:45
Спартаку такие игроки для пердива очень нужны.
makkie
makkie
сегодня в 21:26
Обычно перед новым контрактом у футболистов открывается второе дыхание и они рвут на поле.
Что-то не было этого видно у Мельгарехо.
Из года в год играет всё хуже. Раньше хоть забивал, а сейчас воробьёв пугает в округе...
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