Сёмин: «Иск к Геркусу? Это не мой вопрос – не знаю никаких нюансов»

Главный тренер московского «Локомотива» прокомментировал новость об исковом заявлении, поданном «железнодорожниками» в сторону бывшего генерального директора московского клуба Ильи Геркуса.

Это не мой вопрос – я не знаю никаких нюансов, а за финансы я ответственности не нёс. Я был в чём-то недоволен Геркусом? Почему я недоволен? Я был доволен тем, что мы стали чемпионами, что мы много выигрывали. И доволен сейчас. Я могу говорить только про спортивную составляющую, эту работу мы выполнили хорошо.