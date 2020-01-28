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Сёмин: «Иск к Геркусу? Это не мой вопрос – не знаю никаких нюансов»

сегодня, 20:10

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость об исковом заявлении, поданном «железнодорожниками» в сторону бывшего генерального директора московского клуба Ильи Геркуса.

Это не мой вопрос – я не знаю никаких нюансов, а за финансы я ответственности не нёс. Я был в чём-то недоволен Геркусом? Почему я недоволен? Я был доволен тем, что мы стали чемпионами, что мы много выигрывали. И доволен сейчас. Я могу говорить только про спортивную составляющую, эту работу мы выполнили хорошо.

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tuman960
tuman960
сегодня в 21:12
старый интригант-"я не я и лошадь не моя")))))))))))))))))))))))
Сп62
Сп62 ответил Cremen
сегодня в 21:07
Конечно лукавит.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 20:27
Лол, смешно, что кто-то тут на Семина кивает, его вообще даже к покупке игроков не допускали))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:18
В несознанку пошёл,старый лис.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 20:16
Хороший клуб. Тренер не знает о делах боссов)))))
А потом мы удивляемся постоянным 4 местам в группе)
Cremen
Cremen
сегодня в 20:12
Нагло лукавит.
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