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В «Локомотиве» прокомментировали исковое заявление к Геркусу

сегодня, 19:38

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал о подробностях искового заявления, поданного к бывшему генеральному директору московского клуба Илье Геркусу.

В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведён аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий.

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VIPded
VIPded
сегодня в 19:41
Ща повылазят секреты чемпионства?)))
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