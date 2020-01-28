В «Локомотиве» прокомментировали исковое заявление к Геркусу

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал о подробностях искового заявления, поданного к бывшему генеральному директору московского клуба Илье Геркусу.

В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведён аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий.