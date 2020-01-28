Отчим Кокорина: «Александр не имеет права не поехать на сборы „Зенита-2“»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» , рассказал подробности перехода игрока в «Зенит-2».

То, что «Зенит» отправляет Александра в «Зенит-2», не противоречит его контракту с клубом. Он профессионал и выполняет условия контракта. Не поехать он не имеет права.

Возможно ли расторжение контракта? Мы занимаемся логистикой сейчас, «Зенит-2» едет в Турцию, надо понять, как туда добираться. Александру надо там появиться и приступить к выполнению своих обязанностей. А дальнейшие шаги решим потом. В этой жизни ничего нельзя исключать, но мы будем разбираться по факту. Может, будем предпринимать какие-то шаги или не предпринимать, и Александр будет работать до окончания срока действия контракта.

Саша ни с кем не конфликтует, как и я. Я выполняю те полномочия, которыми он меня наделил. Конфликтовать никто ни с кем не собирается, есть ситуация – будем её каким-то образом решать.