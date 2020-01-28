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Отчим Кокорина: «Александр не имеет права не поехать на сборы „Зенита-2“»

сегодня, 18:41

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал подробности перехода игрока в «Зенит-2».

То, что «Зенит» отправляет Александра в «Зенит-2», не противоречит его контракту с клубом. Он профессионал и выполняет условия контракта. Не поехать он не имеет права. 

Возможно ли расторжение контракта? Мы занимаемся логистикой сейчас, «Зенит-2» едет в Турцию, надо понять, как туда добираться. Александру надо там появиться и приступить к выполнению своих обязанностей. А дальнейшие шаги решим потом. В этой жизни ничего нельзя исключать, но мы будем разбираться по факту. Может, будем предпринимать какие-то шаги или не предпринимать, и Александр будет работать до окончания срока действия контракта. 

Саша ни с кем не конфликтует, как и я. Я выполняю те полномочия, которыми он меня наделил. Конфликтовать никто ни с кем не собирается, есть ситуация – будем её каким-то образом решать.

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pomor 445
pomor 445
сегодня в 19:47
Проблемный парень, испорченный незаслуженной славой, созданной ему журналистами.
112910415
112910415
сегодня в 19:23
видно, с Дарьей познакомился -таки !
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:21
Странная ситуация...
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 19:17
Кто-то в Москве не хочет видеть Кокорина в Зените.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 19:10
И.о. жена сказала что - переходит. Горе-агент сказал что это неправда. Тут же этот горе-наделенный говорит - да, обязан быть там.
ВО семейка!!!! Миллер с трубой отдыхает.
viking88
viking88 ответил Garrincha58
сегодня в 19:08
летом свалит за бугор в России ему не дадут играть
а за бугром кому он нужен?еще не везде визу дадут с судимостью...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:51
Отчим Кокорина: «Заявление Валитовой? Это неправда»
Дарья Валитова заявила, что Сашу перевели во вторую команду «Зенита»? Я не комментирую заявления Дарьи Валитовой. Это неправда. Я понятия не имею, кто это. Мне это неинтересно.

Кирилл Логинов клоун!!!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 18:50
летом свалит за бугор в России ему не дадут играть
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