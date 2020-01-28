Тихонов: «Кокорин – украшение чемпионата России. Нельзя его терять»

Бывший капитан «Спартака» прокомментировал ситуацию относительно будущего форварда «Зенита» .

Конечно, нельзя терять таких футболистов. Саша Кокорин — украшение нашего чемпионата. У нас и так практически нет российских нападающих, а это отличный футболист. Да, у него был тяжелый год, но надо быстрее возвращать его в футбол, надо помочь ему.

Тут сама позиция неправильная, потому что люди могли бы не выносить на улицу, а просто договориться и поставить Кокорина в известность, узнать, есть ли у него желание. Кокорин — состоявшийся футболист с большим именем, он мог бы играть и в Европе. Неправильно говорить ему: «Иди туда и играй».

Футболисты должны иметь права. Позовите его и скажите: «Саш, мы продлеваем еще на год твой контракт, но какое-то время ты отыграешь в „Сочи“, чтобы ты мог конкурировать и с Дзюбой и Азмуном».