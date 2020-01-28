ГлавнаяНовости

Тихонов: «Кокорин – украшение чемпионата России. Нельзя его терять»

сегодня, 18:48

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию относительно будущего форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Конечно, нельзя терять таких футболистов. Саша Кокорин — украшение нашего чемпионата. У нас и так практически нет российских нападающих, а это отличный футболист. Да, у него был тяжелый год, но надо быстрее возвращать его в футбол, надо помочь ему.

Тут сама позиция неправильная, потому что люди могли бы не выносить на улицу, а просто договориться и поставить Кокорина в известность, узнать, есть ли у него желание. Кокорин — состоявшийся футболист с большим именем, он мог бы играть и в Европе. Неправильно говорить ему: «Иди туда и играй».

Футболисты должны иметь права. Позовите его и скажите: «Саш, мы продлеваем еще на год твой контракт, но какое-то время ты отыграешь в „Сочи“, чтобы ты мог конкурировать и с Дзюбой и Азмуном».

Ранее отчим Кокорина сообщил, что Александр отправится на сборы вместе с «Зенитом-2». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кобелев: «Кокорину нельзя прозябать во второй лиге»
Сегодня, 19:54 Комментарии1
В «Локомотиве» прокомментировали исковое заявление к Геркусу
Сегодня, 19:38 Комментарии1
Отчим Кокорина: «Александр не имеет права не поехать на сборы „Зенита-2“»
Сегодня, 18:41 Комментарии8
Мевля: «Игроки „Сочи“ звонили Кокорину и уговаривали перейти в клуб»
Сегодня, 17:47 Комментарии11
Боярский: «Семак рассчитывал на Кокорина»
Сегодня, 16:21 Комментарии22
Тульский «Арсенал» собирается продлить контракт с главным тренером
Сегодня, 16:20 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 19:48
Целый день обсуждают пьяницу,дебошира,зека....пусть валит куда хочет,зачем он нужен...ему 29 будет. ..если он не показал себя в 18..22...26...когда он покажет. ...я не могу понять.То что зенит его отправляет его вторую команду,это не Семак не решает, сверху сказали..зачем он в Сочи,с такой репутацией...и с такой зарплатой. ..для меня он уже не футболист, после евро 2016...
unoejk
unoejk ответил Don trambon
сегодня в 19:48
Добрый вечер. Каковы причины того что несколько сегодняшних моих комментариев (содержащих только правду и ни грамма оскорблений) были скрыты, да ещё и на час бан? 1) Я был не прав когда написал что с болелами спама и зенита что то не так в теме ЦСКА интересуются каким то французским игроком? Когда на этого игрока в его профиле есть фотка, а они ленятся воспользоваться функционалом сайта(тут бы мне было бы обидно, если бы я обновлял/делал профили игроков, что ими многие не пользуются судя по всему) и увидить что он белый, а не как они любят темнокожий. 2) Коммент(про Умярова) где я лишь написал что спам находится на 10 строчке по сравнению с ЛаЛигой донном чемпионате, а та команда на 16й, но в более сильном и с меньшими затратами в отличии от спама. 3) По тому что я написал про пользователя Александр Северный. Человек кинул в чс, а сам пишет, это как ещё то назвать? Или я за прошедший год план по банам/спойлерам не добрал и решили наверстать? Благодарю за ответ.
Добрый день. Троллинг - не нарушение правил, а скрытие комментария не наказание а скорее мера предосторожности. Тут не столько за что, а для чего. Чтобы не провоцировать других пользователей и не разводить токсичность на ветке.

Кстати, комментарии с коверканьем названий клубов скрываются по умолчанию. "спам" - одно из них.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 19:47
Это не нормально ,когда нарушившего закон возвышают ,а тракторист или комбайнёр выполнивший свой добросовестный труд-вот кто ГЕРОЙ,а не уголовник!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Шеф спартака
сегодня в 19:43
    Шеф спартака
    Шеф спартака ответил Ваня лучший
    сегодня в 19:38
    Если это украшение, то его можно сравнить с цепью, одетой на грязную шею
    А чалова с хомутом на загнанной кобыле.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 19:33
    Второе украшение тарасовский губошлёп, который сейчас подрабатывает банщиком в Грозном.
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:26
    остаётся подающим надежды
    и продолжит их подавать
    Vadik
    Vadik
    сегодня в 19:24
    А он и так в клубе остается..... Просто играть за другую команду будет!
    Аналитик Зенита
    Аналитик Зенита
    сегодня в 19:22
    Тут сложно не согласиться с Тихоновым
    nubom
    nubom ответил Ваня лучший
    сегодня в 19:18
    Если это украшение, то его можно сравнить с цепью, одетой на грязную шею
    ...РФС...
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 19:18
    Теперь будет украшать зенит-2.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    сегодня в 19:17
    Если это украшение, то его можно сравнить с цепью, одетой на грязную шею
    pomor 445
    pomor 445 ответил Василий 50
    сегодня в 19:17
    И чем он украсил наш футбол?
    Вопрос, конечно, интересный. При любом упоминании Кокоши все сразу в первую очередь называют его околофутбольные похождения с закадычным дружком Мамаевым, а не футбольные заслуги. Ещё более удивительно то, что он как начал подавать надежды в начале карьеры, так и не перестаёт их подавать в последней её четверти, так и не удосужившись вырасти до декларируемых экспертами высот. Так и останется в истории футбола России подающим надежды, но не оправдавшим их, а отличившимся своими околофутбольными похождениями. Тут он явный лидер и Мамаев останется в его тени.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 19:15
    кто - что сказал не важно а в ссылку отправили...
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    сегодня в 19:13
    Кто еще не высказался???
    Гордецкий
    Гордецкий
    сегодня в 19:12
    Правильно сказал.
    МапС
    МапС
    сегодня в 19:11
    При всём уважении к Тихонову - не соглашусь про "украшение", но всё-таки терять Кокорина не стоит.
    RussianMango
    RussianMango
    сегодня в 19:11
    Тихонов: Кокорин - мишура нашего чемпионата.
    pomor 445
    pomor 445
    сегодня в 19:05
    Как-то быстро позабыли, что РФС намеревался вообще убрать его и Мамаева из футбола. Мамаева Галицкий сдал сразу, а этого ренегата Зенит отстоял на свою голову, а попутно сцепкой и Мамаева сохранил в РПЛ.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 19:02
    И чем он украсил наш футбол?
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 18:57
    Опять бромантан нашёл?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100