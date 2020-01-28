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Геркус – об иске «Локомотива»: «Мне скрывать нечего»

сегодня, 20:05

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию об исковом заявлении, поданном в его сторону московским клубом. 

Пока не видел текста искового заявления руководства «Локомотива», но в любом случае не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий. Будучи наёмным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и советом директоров клуба, что, собственно, и делал. Исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в «Локомотиве» доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории.

Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия.

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alexgurzan
alexgurzan ответил juvenale
сегодня в 21:20
странно полистал свои комментарии (взял за месяц) и ни одного бана - 5 лет на сайте и около 17000 комментариев,а випа нет...обидно
В среднем у вас полтора бана в месяц и постоянно скрытые комменты, это достаточная причина для отказа.
juvenale
juvenale ответил unoejk
сегодня в 20:57
Добрый день. Просто добавляете к своему сообщению тег "vip" и готово. Потом мы смотрим вашу активность на сайте и говорим да или нет. Но у вас относительно много нарушений и троллинга, а для получения випки таким способом этого быть не должно. Вынуждены отказать.
странно полистал свои комментарии (взял за месяц) и ни одного бана - 5 лет на сайте и около 17000 комментариев,а випа нет...обидно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:36
Не поделился с кем надо, теперь жди беды.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 20:32
Посмотрим чья правда возьмёт!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:16
...всё украдено до меня???
andrefino13
andrefino13
сегодня в 20:16
Геркус отлично руководил Локомотивом, у меня к нему притензий нет.
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 20:14
Геркусу нужно рассказать правду.
unoejk
unoejk ответил juvenale
сегодня в 20:10
уважаемые модераторы,а где я могу подать заявку на получение випа)?
Добрый день. Просто добавляете к своему сообщению тег "vip" и готово. Потом мы смотрим вашу активность на сайте и говорим да или нет. Но у вас относительно много нарушений и троллинга, а для получения випки таким способом этого быть не должно. Вынуждены отказать.
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