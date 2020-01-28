Кобелев: «Кокорину нельзя прозябать во второй лиге»

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» . По информации СМИ , футболист должен был уйти в аренду в «Сочи», теперь же известно, что он будет играть в «Зените-2».

Когда случается какая-то ситуация, очень многие дают советы. Чтобы понять, что Александру делать, необходимо знать, что написано у него в контракте. О том, что происходило в последнее время, мы знаем с чужих слов.

Понятно, что все три стороны недоработали. Но, мне кажется, Александру нужно искать возможность играть в Премьер-Лиге. В его положении терять еще полгода — неправильно.

Мне хочется, чтобы Александр начал играть в большой футбол — в Премьер-лиге или за границей. Но на хорошем уровне. И не в коем случае не прозябать во второй лиге. Обидно, что пока он не реализовался на сто процентов. Хотя его карьера не закончена и время еще есть.

Вариант с «Арсеналом» в 2015-м? Отпустить его было невозможно: «Арсенал» предлагал аренду, а контракт заканчивался. В Европу надо было уезжать раньше — и ему, и Смолову.