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Кобелев: «Кокорину нельзя прозябать во второй лиге»

сегодня, 19:54

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина. По информации СМИ, футболист должен был уйти в аренду в «Сочи», теперь же известно, что он будет играть в «Зените-2».

Когда случается какая-то ситуация, очень многие дают советы. Чтобы понять, что Александру делать, необходимо знать, что написано у него в контракте. О том, что происходило в последнее время, мы знаем с чужих слов.

Понятно, что все три стороны недоработали. Но, мне кажется, Александру нужно искать возможность играть в Премьер-Лиге. В его положении терять еще полгода — неправильно. 
Мне хочется, чтобы Александр начал играть в большой футбол — в Премьер-лиге или за границей. Но на хорошем уровне. И не в коем случае не прозябать во второй лиге. Обидно, что пока он не реализовался на сто процентов. Хотя его карьера не закончена и время еще есть.

Вариант с «Арсеналом» в 2015-м? Отпустить его было невозможно: «Арсенал» предлагал аренду, а контракт заканчивался. В Европу надо было уезжать раньше — и ему, и Смолову.

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tuman960
tuman960
сегодня в 21:17
У Кокорина выхода нет,прийдётся ждать лета!!!!Жаль ,что в клубе лживый Медведев!!!!
beefs
beefs
сегодня в 21:16
Все относительно...
anfield1984
anfield1984 ответил Aris
сегодня в 21:05
Половина российских клубов по этой логике останется без администрации и руководства.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:58
Все верно!
leopit
leopit
сегодня в 20:52
Пусть поросятам хвосты крутит на принудительных работах на свиноферме....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:38
Совершенно понятно, что Кокорин переведен во вторую команду только из-за того, что отказался переходить в "Сочи". Так сказать, в целях перевоспитания. Но хотелось бы послушать самого Александра о причинах его отказа переходить в южный клуб. Правильно подметил Кобелев: есть какие-то нюансы, о которых мы не знаем. К большому сожалению для нас, болельщиков.
Aris
Aris
сегодня в 20:32
Уголовникам не место на стадионах!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:19
Кто такой Кокорин?
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 20:15
А ты судья?
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 20:04
Зачем Кокорину ПФЛ? Ему в чемпионате УФСИН играть нужно.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:57
Главное Зарплата 1....а какой по номеру зенит не важно...
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