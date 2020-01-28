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Мевля: «Игроки „Сочи“ звонили Кокорину и уговаривали перейти в клуб»

сегодня, 17:47

Защитник «Сочи» Миха Мевля выразил мнение о том, что приход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в сочинский клуб положительно сказался бы для обеих сторон.

Саша — отличный игрок, у него очень много хороших футбольных качеств, которые пригодятся «Сочи». Я не знаю, что у него с «Зенитом», но Кокорин точно поможет нам, а мы, в свою очередь, готовы помочь ему набрать форму. Он довольно долго не играл, но уверен, что не растерял своих качеств. Я лично с Александром еще не общался, но знаю, что ребята звонили ему, поддерживали, уговаривали перейти в «Сочи».

Сможет ли он вернуться в сборную? Все зависит от него самого. Те, кто с ним играл, в том числе я, знаем его сильные стороны. Все в его руках. Знаю точно, что «Сочи» он нужен. Мы будем очень рады, если он присоединится к нам на сборах.

Ранее об аренде Кокорина объявили в «Сочи», но игрок в расположение команды так и не приехал. Жена футболиста сообщила, что играть он будет за «Зенит-2».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:22
Как то очень много возни вокруг Кокорина...
112910415
112910415
сегодня в 18:13
пацанов мучили , заставляли звонить очередной жертве ..
Багор
Багор
сегодня в 18:10
Не по Кокорину Сочи.
max74
max74
сегодня в 18:05
Ага, типа чтобы пчёлы были против мёда
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 17:58
нафиг ему сочи. с зенитом у него еще одна золотая медаль на шее была бы, а с сочами только пердив
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:58
Тёмная какая то история, в Зените темнят.
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