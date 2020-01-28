Мевля: «Игроки „Сочи“ звонили Кокорину и уговаривали перейти в клуб»

Защитник «Сочи» выразил мнение о том, что приход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в сочинский клуб положительно сказался бы для обеих сторон.

Саша — отличный игрок, у него очень много хороших футбольных качеств, которые пригодятся «Сочи». Я не знаю, что у него с «Зенитом», но Кокорин точно поможет нам, а мы, в свою очередь, готовы помочь ему набрать форму. Он довольно долго не играл, но уверен, что не растерял своих качеств. Я лично с Александром еще не общался, но знаю, что ребята звонили ему, поддерживали, уговаривали перейти в «Сочи».

Сможет ли он вернуться в сборную? Все зависит от него самого. Те, кто с ним играл, в том числе я, знаем его сильные стороны. Все в его руках. Знаю точно, что «Сочи» он нужен. Мы будем очень рады, если он присоединится к нам на сборах.