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Петров: «Поведение Мартинша нельзя ни принять, ни простить»

сегодня, 04:24
НимЛоготип футбольный клуб Ним3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал удаление полузащитника команды Желсона Мартинша в недавней игре с «Нимом» (1:3) в чемпионате Франции.

На 32-й минуте встречи главный арбитр Микаэль Лесаж удалил футболиста монегасков Тьему Бакайоко. Мартинш выразил судье своё недовольство этим решением и толкнул его. После того как арбитр предъявил игроку красную карточку, хавбек вновь толкнул Лесажа и покинул поле. В итоге португалец может быть дисквалифицирован на срок от 8 матчей до 6 месяцев.

Поведение [Желсона] нельзя ни принять, ни простить. Он понесёт наказание от лица клуба, я уже проинформировал его на этот счёт. Он лично принёс свои извинения судье, а затем и в социальных сетях. Желсон знает, что сделал нечто неприемлемое. Я также знаю, что эта неделя выдалась для него непростой, но ни в коей мере это не оправдывает его действий. Я прослежу, чтобы такого больше не повторилось.

 

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 05:22
Нервы!!!
112910415
112910415
сегодня в 05:12
с дисциплиной в команде очень скверно
KING-VOLK
KING-VOLK
сегодня в 04:55
Спорю! Парень едет в конюшню! Это лучший исход для Петрова - а Гинеру как раз нужен такой чернявый на позицию 11 номера!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:55
Хулиган
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:54
Поведение сверх вызывающее.
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