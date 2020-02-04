Петров: «Поведение Мартинша нельзя ни принять, ни простить»

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал удаление полузащитника команды Желсона Мартинша в недавней игре с «Нимом» (1:3) в чемпионате Франции.
На 32-й минуте встречи главный арбитр Микаэль Лесаж удалил футболиста монегасков Тьему Бакайоко. Мартинш выразил судье своё недовольство этим решением и толкнул его. После того как арбитр предъявил игроку красную карточку, хавбек вновь толкнул Лесажа и покинул поле. В итоге португалец может быть дисквалифицирован на срок от 8 матчей до 6 месяцев.
Поведение [Желсона] нельзя ни принять, ни простить. Он понесёт наказание от лица клуба, я уже проинформировал его на этот счёт. Он лично принёс свои извинения судье, а затем и в социальных сетях. Желсон знает, что сделал нечто неприемлемое. Я также знаю, что эта неделя выдалась для него непростой, но ни в коей мере это не оправдывает его действий. Я прослежу, чтобы такого больше не повторилось.