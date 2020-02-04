Хиггинботэм впечатлён дебютом Фернандеша за МЮ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поделился впечатлениями от дебютной игры за МЮ в матче с «Вулверхэмптоном» (0:0) в 25-м туре АПЛ .

Что по-настоящему впечатлило меня в Фернандеше, так это то, что как только Бруну расставался с мячом, он сразу же открывался, чтобы получить его снова.

Независимо от дальности передачи, он не стоит и не восхищается своим пасом, а думает о том, как ему снова получить мяч.

Каждый раз, когда мяч был у Фернандеша, игроки МЮ начинали ускоряться и открываться, потому что доверяли его умению пасовать. В матче с «волками» он нанёс больше всего ударов по воротам и в створ, сделал больше всего пасов и передач на чужой половине поля.

Было видно, что Фернандеш постоянно ищет мяч и готов брать на себя ответственность, независимо от своего места на поле. Это был впечатляющий дебют.