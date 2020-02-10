Моуриньо: «Очень горжусь тем, как Терри подходит к делу»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что считает верным направление тренерской карьеры, которое выбрал для себя Джон Терри. Сейчас Терри работает помощником главного тренера в «Астон Вилле». Моуриньо отметил, что Терри, игравший под его руководством в «Челси», в дальнейшем получит возможность для роста и достижения своих целей.
Его момент для роста и достижения целей придет. Я очень горжусь его подходом к делу. Я общаюсь с ним, когда это возможно.
Отметим, что ранее Моуриньо высказался о работе системы VAR после одного из матчей своей команды.