Моуриньо: «Очень горжусь тем, как Терри подходит к делу»

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10 февраля 2020, 11:40

Наставник «Тоттенхэма» заявил, что считает верным направление тренерской карьеры, которое выбрал для себя . Сейчас Терри работает помощником главного тренера в «Астон Вилле». Моуриньо отметил, что Терри, игравший под его руководством в «Челси», в дальнейшем получит возможность для роста и достижения своих целей.

Его момент для роста и достижения целей придет. Я очень горжусь его подходом к делу. Я общаюсь с ним, когда это возможно.