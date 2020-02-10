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Моуриньо: «Очень горжусь тем, как Терри подходит к делу»

10 февраля 2020, 11:40

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что считает верным направление тренерской карьеры, которое выбрал для себя Джон Терри. Сейчас Терри работает помощником главного тренера в «Астон Вилле». Моуриньо отметил, что Терри, игравший под его руководством в «Челси», в дальнейшем получит возможность для роста и достижения своих целей.

Его момент для роста и достижения целей придет. Я очень горжусь его подходом к делу. Я общаюсь с ним, когда это возможно.

Отметим, что ранее Моуриньо высказался о работе системы VAR после одного из матчей своей команды.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
10 февраля в 13:41
Джон трудяга как на поле так и вне его, надеюсь со временем возглавит команду как и Лемпард
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
10 февраля в 12:47
Согласен с Мауриньо
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