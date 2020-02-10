Пиоли: «Исход дерби решили два гола „Интера“ в течение трех минут»

Главный тренер «Милана» поделился мнением об игре 23-го тура Серии А против «Интера»:

В первом тайме наш план на игру работал хорошо. Возможно, что «Милан» заслужил даже больше, чем счет 2:0 до перерыва. Два эпизода в начале второго тайма изменили матч в плане психологии. Два пропущенных нами гола от «Интера» в течение 3-4 минут решили исход встречи. В концовке у Ибрагимовича был момент, чтобы отыграться, но нам не хватило концентрации.

«Интер» является более опытной командной, к тому же им привычны такие игры. Можно сказать, что нам еще не повезло, потому что два раза попадали в каркас ворот.