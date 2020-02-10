Конте: «„Интер“ в дерби показал, что по-настоящему готов к чему-то важному»

Главный тренер «Интера» поделился мнением о волевой победе в дерби над «Миланом»:

Это - особенный день. В первом тайме у нас были самые большие проблемы в этом сезоне. Казалось, что мы проиграем с разгромным счетом. Однако нам удалось понять, в чем необходимо добавить, и мы смогли вернуться в игру. Мы до самого конца верили в то, что делаем. Хочу отдать должное футболистам. Я доволен, что команда вышла из такой сложной ситуации. Это показывает, что «Интер» по-настоящему готов к чему-то важному.

Однако пока что рано говорить о наших мечтах. Впереди нас ожидает сложный отрезок, после которого и станет ясно, на что мы способны. За один или два дня нельзя ничего достичь, но мы строим команду. Сегодня игроки показали характер и силу.