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Конте: «„Интер“ в дерби показал, что по-настоящему готов к чему-то важному»

10 февраля 2020, 09:14
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о волевой победе в дерби над «Миланом»:

Это - особенный день. В первом тайме у нас были самые большие проблемы в этом сезоне. Казалось, что мы проиграем с разгромным счетом. Однако нам удалось понять, в чем необходимо добавить, и мы смогли вернуться в игру. Мы до самого конца верили в то, что делаем. Хочу отдать должное футболистам. Я доволен, что команда вышла из такой сложной ситуации. Это показывает, что «Интер» по-настоящему готов к чему-то важному.

Однако пока что рано говорить о наших мечтах. Впереди нас ожидает сложный отрезок, после которого и станет ясно, на что мы способны. За один или два дня нельзя ничего достичь, но мы строим команду. Сегодня игроки показали характер и силу.

Ранее исход дерби прокомментировал наставник «Милана» Стефано Пиоли.

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Все комментарии
Doktor S
Doktor S
10 февраля в 13:14
Удачи Интеру!
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
10 февраля в 11:32
необходимо Интеру играть все абсолютно матчи как вчера второй тайм , удачи.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
10 февраля в 09:57
Хороший матч вышел, два разных тайма провели.
spectator
spectator
10 февраля в 09:33
Абсолютно тренерский заглот в 1 тайме. Абсолютно тренерский 2 тайм и как следствие разгром красно-черных :)
Результатом доволен . Конте пока крайне фарто63й персонаж)))))))
Интеру успешных игр в дальнейшем.
25процентный клоун
25процентный клоун
10 февраля в 09:22
Супер матч, супер команд.
Бавария Лейпциг просто детский сад
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