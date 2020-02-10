Серхи Роберто: «„Барселоне“ было очень важно одолеть „Бетис“ в гостях»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал тяжелую победу в матче 23-го тура Примеры против «Бетиса»:

В этой встрече было много физической борьбы и единоборств. Соперник рисковал, высоко прессингуя нас. Мы также использовали прессинг, пытаясь не давать «Бетису» показывать свой футбол. После перерыва у нас появилось больше пространства. Сумели набрать три очка, но были истощены.

Мы незаслуженно проиграли в Кубке Испании в Бильбао, ведь в той игре у нас было много моментов, поэтому для нас было очень важно одержать победу в гостевой игре. Играли с такой же динамикой, как и в том матче. Мы довольны результатом, ведь «Барселоне» тяжело даются выездные встречи в этом сезоне. Это было достойное противостояние.

Однако у нас еще много работы впереди. При смене тренера необходимо время на адаптацию. После побед работается гораздо легче.