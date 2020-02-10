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Серхи Роберто: «„Барселоне“ было очень важно одолеть „Бетис“ в гостях»

10 февраля 2020, 09:24
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал тяжелую победу в матче 23-го тура Примеры против «Бетиса»:

В этой встрече было много физической борьбы и единоборств. Соперник рисковал, высоко прессингуя нас. Мы также использовали прессинг, пытаясь не давать «Бетису» показывать свой футбол. После перерыва у нас появилось больше пространства. Сумели набрать три очка, но были истощены.

Мы незаслуженно проиграли в Кубке Испании в Бильбао, ведь в той игре у нас было много моментов, поэтому для нас было очень важно одержать победу в гостевой игре. Играли с такой же динамикой, как и в том матче. Мы довольны результатом, ведь «Барселоне» тяжело даются выездные встречи в этом сезоне. Это было достойное противостояние.

Однако у нас еще много работы впереди. При смене тренера необходимо время на адаптацию. После побед работается гораздо легче.

Ранее мнением об игре поделился наставник «сине-гранатовых» Кике Сетьен

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Все комментарии
FERIS
FERIS
10 февраля в 10:22
Барсуки как всегда отскочили.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
10 февраля в 10:00
Трудно им будет в борьбе с реалом
STVA 1
STVA 1
10 февраля в 09:42
С напрягом...
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