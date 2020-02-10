ГлавнаяНовости

МакТоминэй: «Не могу дождаться момента, когда сыграю вместе с Фернандешем»

10 февраля 2020, 11:09

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт МакТоминэй высказался о новичке команды – полузащитнике Бруну Фернандеше.

В короткие моменты, когда я видел его на тренировках, он выглядел очень, очень хорошо. Он выглядел как игрок, который нужен нашему тренеру. Надеюсь, это проявится на поле, и он сможет показать нам, на что способен. Не могу дождаться момента, когда сыграю вместе с ним.  

Отметим, что МакТоминэй продолжает восстанавливаться после травмы колена. Ожидается, что вскоре он вернется к тренировкам в общей группе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Дайте мне команду, отличную от „Сити“, и я перестану побеждать»
Сегодня, 02:04 Комментарии7
Почеттино заявил о желании вернуться в АПЛ
Сегодня, 00:49 Комментарии6
Дюкуре: «„Уотфорд“ отпустит меня, если поступит хорошее предложение»
Вчера, 23:33 Комментарии1
Рамирес: «„Сампдории“ нельзя расслабляться»
Вчера, 23:32 Комментарии0
Коутиньо: «Успехи „Ливерпуля“ не удивляют»
Вчера, 22:50 Комментарии5
Президент СПАЛа: «Мы верим в Ди Бьяджо»
Вчера, 22:38 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100