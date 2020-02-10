МакТоминэй: «Не могу дождаться момента, когда сыграю вместе с Фернандешем»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» высказался о новичке команды – полузащитнике .

В короткие моменты, когда я видел его на тренировках, он выглядел очень, очень хорошо. Он выглядел как игрок, который нужен нашему тренеру. Надеюсь, это проявится на поле, и он сможет показать нам, на что способен. Не могу дождаться момента, когда сыграю вместе с ним.