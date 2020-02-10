Анчелотти: «Теперь у нас есть возможность думать о еврокубках»

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10 февраля 2020, 09:51

Главный тренер «Эвертона» заявил, что его команда намерена выйти в один из еврокубков по итогам текущего сезона.

Это [попадание в один из еврокубков] наша цель. После моего прихода команда проделала фантастическую работу. Теперь у нас есть возможность думать о еврокубках.

На данный момент «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ . «Ириски» имеют в активе 36 очков. От зоны еврокубков их отделяют три балла.

Отметим, что в общении с прессой Анчелотти также высказался о форварде «Эвертона» Ришарлисоне.