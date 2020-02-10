ГлавнаяНовости

Анчелотти: «Теперь у нас есть возможность думать о еврокубках»

10 февраля 2020, 09:51

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что его команда намерена выйти в один из еврокубков по итогам текущего сезона.

Это [попадание в один из еврокубков] наша цель. После моего прихода команда проделала фантастическую работу. Теперь у нас есть возможность думать о еврокубках.

На данный момент «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ириски» имеют в активе 36 очков. От зоны еврокубков их отделяют три балла.

Отметим, что в общении с прессой Анчелотти также высказался о форварде «Эвертона» Ришарлисоне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Дайте мне команду, отличную от „Сити“, и я перестану побеждать»
Сегодня, 02:04 Комментарии7
Почеттино заявил о желании вернуться в АПЛ
Сегодня, 00:49 Комментарии5
Дюкуре: «„Уотфорд“ отпустит меня, если поступит хорошее предложение»
Вчера, 23:33 Комментарии1
Рамирес: «„Сампдории“ нельзя расслабляться»
Вчера, 23:32 Комментарии0
Коутиньо: «Успехи „Ливерпуля“ не удивляют»
Вчера, 22:50 Комментарии5
Президент СПАЛа: «Мы верим в Ди Бьяджо»
Вчера, 22:38 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 00:31
Де Лаурентис кусает локти.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
10 февраля в 11:58
Анчелотти утер нос руководству наполи, очень достойный тренер у наших принципиальных соперников, удачи ему но не в матчах против нас
FERIS
FERIS
10 февраля в 10:25
Удачи папе Карло с новой командой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100