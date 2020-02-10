Анчелотти: «Теперь у нас есть возможность думать о еврокубках»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что его команда намерена выйти в один из еврокубков по итогам текущего сезона.
Это [попадание в один из еврокубков] наша цель. После моего прихода команда проделала фантастическую работу. Теперь у нас есть возможность думать о еврокубках.
На данный момент «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ириски» имеют в активе 36 очков. От зоны еврокубков их отделяют три балла.
Отметим, что в общении с прессой Анчелотти также высказался о форварде «Эвертона» Ришарлисоне.