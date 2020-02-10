Лукаку: «„Интер“ своей игрой во втором тайме заслужил победу в дерби»

Форвард «Интера» поделился мнением о волевой победе «нерадзурри» в дерби с «Миланом»:

Второй тайм в нашем исполнении получился прекрасным. Мы давали слишком много пространства «Милану» до перерыва. Они заслуживают поздравлений за игру в первом тайме. После перерыва мы уже играли с другой интенсивностью и, думаю, что мы заслужили победу в этом матче. Сначала нам было тяжело, но весь стадион увидел характер «Интера». Мы не сдавались и стремились к победе.

Для меня главное - это работа на команду. Я здесь для того, чтобы побеждать, поэтому рад итогу сегодняшней встречи. Все это благодаря тренеру и моим партнерам. Я знал, что чемпионат Италии является самым сложным для нападающих, но эти люди помогли здесь освоиться.