ГлавнаяНовости

Лукаку: «„Интер“ своей игрой во втором тайме заслужил победу в дерби»

10 февраля 2020, 08:54
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о волевой победе «нерадзурри» в дерби с «Миланом»:

Второй тайм в нашем исполнении получился прекрасным. Мы давали слишком много пространства «Милану» до перерыва. Они заслуживают поздравлений за игру в первом тайме. После перерыва мы уже играли с другой интенсивностью и, думаю, что мы заслужили победу в этом матче. Сначала нам было тяжело, но весь стадион увидел характер «Интера». Мы не сдавались и стремились к победе.

Для меня главное - это работа на команду. Я здесь для того, чтобы побеждать, поэтому рад итогу сегодняшней встречи. Все это благодаря тренеру и моим партнерам. Я знал, что чемпионат Италии является самым сложным для нападающих, но эти люди помогли здесь освоиться. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Дайте мне команду, отличную от „Сити“, и я перестану побеждать»
Сегодня, 02:04 Комментарии7
Почеттино заявил о желании вернуться в АПЛ
Сегодня, 00:49 Комментарии5
Дюкуре: «„Уотфорд“ отпустит меня, если поступит хорошее предложение»
Вчера, 23:33 Комментарии1
Рамирес: «„Сампдории“ нельзя расслабляться»
Вчера, 23:32 Комментарии0
Коутиньо: «Успехи „Ливерпуля“ не удивляют»
Вчера, 22:50 Комментарии5
Президент СПАЛа: «Мы верим в Ди Бьяджо»
Вчера, 22:38 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
10 февраля в 11:36
Заслужили , но играть надо весь матч как вчера 2й тайм , удачи.
Gensmo
Gensmo
10 февраля в 11:24
Интер с победой!
VAN ARM
VAN ARM
10 февраля в 09:49
Согласен с зулусом)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100