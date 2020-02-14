ГлавнаяНовости

Пиоли: «Я был в ярости из-за пенальти „Ювентуса“»

сегодня, 03:32
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги первого полуфинального матча Кубка Италии с «Ювентусом» (1:1) и усомнился в правильности решения назначить пенальти в ворота «россонери» за игру рукой Давиде Калабрии.

Я сказал своим парням, чтобы они покинули поле без сожалений, и могу сказать, что у них не было сожалений. Я очень горжусь их выступлением, как и болельщики «Милана».

Мы хотели одержать победу, и имели на это хорошие шансы. Но это первый круг, и во втором мы постараемся сработать ещё лучше.

Что касается пенальти, я был в ярости, и в первую очередь потому, что до этого был фол на Ибрагимовиче. К тому же я помню, что в начале сезона судьи показывали кадры с матча «Кальяри» - «Брешиа» и объясняли, почему в такой ситуации назначение пенальти является ошибкой, ведь игрок не мог видеть мяч.

Поэтому я не понимаю, чем отличается эта ситуация от той, ведь Калабрия тоже не мог его видеть. Я просто хотел бы иметь чёткое представление о том, что является пенальти, а что не является. Вы можете привести аргумент, что там был удар в створ, но я не уверен, что удар Роналду летел в створ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп назвал свой самый памятный момент в карьере
Сегодня, 14:56 Комментарии8
СлухиРакитич: «Пьянич - один из самых недооцененных игроков»
Сегодня, 14:52 Комментарии3
Пеле отреагировал на разговоры о депрессии
Сегодня, 13:02 Комментарии0
Мхитарян: «Для „Ромы“ этот месяц будет очень важен»
Сегодня, 12:51 Комментарии3
Мхитарян: «Я уже чувствую себя лучше»
Сегодня, 12:41 Комментарии2
Фолланд: «Мне очень интересна английская Премьер-Лига»
Сегодня, 12:27 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:59
Очередной парадокс от VARа - ставить нельзя, но не ставить нельзя.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 13:47
А я рад, ведь ставочка сыграла.)
Милан пусть не пытается прыгнуть выше головы.)))
cska1948
cska1948
сегодня в 10:32
Мне, нейтральному зрителю, тоже показалось странным решение арбитра о назначении пенальти.
feris1
feris1
сегодня в 09:30
Если ты такой объективный,то что же умолчал про фол на Куадрадо в вашей штрафной,где был двести процентный пенальти?
Но судья удивительным образом проигнорил эти моменты.
А про прямую красную почему не говоришь за удары локтями Кисье в лиуо того же Куадрадо?
Правильно каждый замечает только то что ему выгодно.
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 08:32
Такова жизнь.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:11
Надо было самим еще забивать, моменты для этого были.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100