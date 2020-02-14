Пиоли: «Я был в ярости из-за пенальти „Ювентуса“»

Главный тренер «Милана» подвёл итоги первого полуфинального матча Кубка Италии с «Ювентусом» (1:1) и усомнился в правильности решения назначить пенальти в ворота «россонери» за игру рукой .

Я сказал своим парням, чтобы они покинули поле без сожалений, и могу сказать, что у них не было сожалений. Я очень горжусь их выступлением, как и болельщики «Милана».

Мы хотели одержать победу, и имели на это хорошие шансы. Но это первый круг, и во втором мы постараемся сработать ещё лучше.

Что касается пенальти, я был в ярости, и в первую очередь потому, что до этого был фол на Ибрагимовиче. К тому же я помню, что в начале сезона судьи показывали кадры с матча «Кальяри» - «Брешиа» и объясняли, почему в такой ситуации назначение пенальти является ошибкой, ведь игрок не мог видеть мяч.

Поэтому я не понимаю, чем отличается эта ситуация от той, ведь Калабрия тоже не мог его видеть. Я просто хотел бы иметь чёткое представление о том, что является пенальти, а что не является. Вы можете привести аргумент, что там был удар в створ, но я не уверен, что удар Роналду летел в створ.