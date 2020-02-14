Бонуччи: «Последнюю неделю „Ювентус“ был недостаточно хорош»

Защитник «Ювентуса» поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Кубка Италии против «Милана» (1:1).

Забить гол в гостях – это хорошо, такая команда, как наша, не может быть довольна тем, что позволила «Милану» открыть счёт и поставить исход игры под сомнение.

Мы должны вернуть свою форму, каждый должен сделать шаг вперёд и даже больше. Это выступление не было плохим, но «Милан» высоко прессинговал, и на данный момент мы должны делать больше, потому что того, что мы делаем на протяжении последней недели, недостаточно.

Мы выступаем на трёх фронтах, но, безусловно, должны стать лучше в быстром перемещении мяча, а не зацикливаться на бессмысленной демонстрации навыков, ведь у нас есть футболисты, способные изменить ход игры.