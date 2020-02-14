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Бонуччи: «Последнюю неделю „Ювентус“ был недостаточно хорош»

сегодня, 01:32
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Кубка Италии против «Милана» (1:1).

Забить гол в гостях – это хорошо, такая команда, как наша, не может быть довольна тем, что позволила «Милану» открыть счёт и поставить исход игры под сомнение.

Мы должны вернуть свою форму, каждый должен сделать шаг вперёд и даже больше. Это выступление не было плохим, но «Милан» высоко прессинговал, и на данный момент мы должны делать больше, потому что того, что мы делаем на протяжении последней недели, недостаточно.

Мы выступаем на трёх фронтах, но, безусловно, должны стать лучше в быстром перемещении мяча, а не зацикливаться на бессмысленной демонстрации навыков, ведь у нас есть футболисты, способные изменить ход игры.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:36
Начиная с Лиона Юве надо включаться иначе дедушке-курильщику придется искать работу попроще.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:23
Итог: Ювентусу повезло.
BagioR
BagioR
сегодня в 06:55
Последние полгода если быть честным
Juve14
Juve14
сегодня в 01:38
Разговоры разговоры, видать дальше разговоров не уйдут (лучше играть не станут) пока не приглосят тренера. И не гоните что у вас прям есть игроки которые могут изменить ход матча, кто это? Рон и Дибала? Остальные овно же
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