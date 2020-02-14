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Ракитич: «Конечно, я бы хотел поиграть в одной команде с Роналду»

сегодня, 02:42

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, отвечая на вопросы поклонников футбола, поделился мнением о Лионеле МессиНеймаре и Криштиану Роналду.

— Каково это, играть с Месси? Считаете ли вы его GOAT (лучшим игроком всех времён)?

— Да, играть с ним просто потрясающе, это уникальная возможность. Что касается GOAT, я думаю, в каждой эпохе были особенные игроки. Несомненно, Месси был лучшим игроком за последние 15 лет, и по моему мнению, он лучший игрок всех времён. Считаю, что на протяжении шести лет играть вместе с ним на левом фланге было потрясающим опытом.

— Вы бы хотели вернуть Неймара в «Барселону»?

— Конечно, я бы хотел иметь в своей команде Неймара, но ему нужно решить, что будет лучше для него самого, так как он мой большой друг, и я хотел бы видеть его счастливым. А когда он счастлив, то является одним из лучших футболистов мира.

— Вы бы хотели когда-нибудь поиграть вместе с Роналду?

— Конечно, да. Он также является одним из важнейших игроков в истории футбола. Смотреть за его игрой – наслаждение, и вы видите, как он сейчас выступает за «Ювентус». Для меня это один из лучших игроков в истории.

— Что вы чувствуете по поводу всех этих трансферных слухов, связанных с вами?

— Это тоже часть футбола, и в январе ты должен быть готов [сменить команду]. Нужно оставаться счастливым, и я должен думать о своей семьей и играть в футбол. И если я играю за «Барселону», значит, я счастлив.

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Шатаут
Шатаут
сегодня в 14:39
Кто лучше - это субъективное мнение, спорить и ругаться бесполезно, можно лишь высказывать свое мнение. Тех, кто считают, что Месси лучше - их, конечно, намного больше, да и профессионалы придерживаются такой точки зрения. Статистику не обманешь - 6 зм и 6 зб - аргумент весомый и против этого спорить трудно. Да и волшебство никто не отменял... Я человек нейтральный, но с Ракитичем соглашусь...
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 13:46
Всех достал сварливый гном.
Zidane510
Zidane510
сегодня в 13:27
Интересно, заиграл бы Месси в другой команде.
Роналду и не только он, в каждом клубе доказывали и доказывают что они могут и хотят играть. Но что то я не припомню чтобы кто то из других клубов заинтерисовался Месси. Вожможно он сам боится менять клуб, ибо всё может сложытся провалом. А в Барсе уважают ( даже учитывают его мнение какого тренера им надо ) и для них он легенда. Месси такое нравится. Зачем всё ламать.
Zidane510
Zidane510 ответил eleven LC
сегодня в 13:14
G.O.A.T это разработка пиар менеджеров Лео Месси, я не против,может быть Месси и лучший футболист всех времён но лишь времён Барселоны! Зидан лучший в истории.
Хорошый коментарий
edubokom
edubokom ответил gentlewolf
сегодня в 13:06
Да ещё они будто уговаривают себя, что нужно быть счастливым
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Hamman
сегодня в 12:45
Лучший в истории? А что, футбол после Месси закроют-отменят? История футбола не закончилась ещё и поэтому не корректно кого-то назначать лучшим в ИСТОРИИ футбола. Лучший в истории Барселоны возможно, но не факт, т.к. кто знает какие ещё игроки будут играть там? Может быть появится в Барсе кто-нибудь кто затмит аргентинца... А то что сейчас некоторые футболисты и не только щедро награждают этим эпитетом то аргентинца, то португальца, это не более чем корпоративная этика и лесть!
Не знаю сколько тебе лет,если ты проживешь 100 лет ты не увидешь никого,чтобы побили рекорды Месси,в некоторых аспектах,кроме Роналду.
Hamman
Hamman
сегодня в 12:06
Лучший в истории? А что, футбол после Месси закроют-отменят? История футбола не закончилась ещё и поэтому не корректно кого-то назначать лучшим в ИСТОРИИ футбола.
Лучший в истории Барселоны возможно, но не факт, т.к. кто знает какие ещё игроки будут играть там? Может быть появится в Барсе кто-нибудь кто затмит аргентинца...
А то что сейчас некоторые футболисты и не только щедро награждают этим эпитетом то аргентинца, то португальца, это не более чем корпоративная этика и лесть!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 11:04
G.O.A.T это разработка пиар менеджеров Лео Месси,
я не против,может быть Месси и лучший футболист всех времён но лишь времён Барселоны!
Зидан лучший в истории.
nubom
nubom
сегодня в 10:14
Ведь умеют же славяне играть в футбол, в отличие от нас - европейцев...
particular
particular ответил Альфамен
сегодня в 09:25
Заученные на зубок фразы...
Игроки высшего эшелона, в большинстве своём, аккуратны в высказываниях...
Шаблоны и вокруг-да-около... Но на поле Иван - пахарь приличный...
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
сегодня в 09:01
Конечно, смотреть одно наслаждение, это как билет в дельфинарий в первом ряду)
борька
борька
сегодня в 08:52
,волонтерами в В Зенит, с Месси, Роналду и Рамоса прихватитеи Зидана!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:47
Любой подносчик снарядов, мечтает чтобы рядом с ним был хороший снайпер.
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 08:22
Недооценённый игрок, такскальщик рояля. Настоящий профессионал.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 07:59
Удачи.
beefs
beefs
сегодня в 07:09
Это счастье когда ты счастливый....
Альфамен
Альфамен
сегодня в 04:26
Заученные на зубок фразы...
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:39
слово счастлив буржуи используют часто. У нас такое слово может один раз в жизни говорят, если вообще говорят.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 03:09
Хорошее желание, но не сбыточная мечта...
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