Ракитич: «Конечно, я бы хотел поиграть в одной команде с Роналду»

Полузащитник «Барселоны» , отвечая на вопросы поклонников футбола, поделился мнением о , Неймаре и .

— Каково это, играть с Месси? Считаете ли вы его GOAT (лучшим игроком всех времён)?

— Да, играть с ним просто потрясающе, это уникальная возможность. Что касается GOAT, я думаю, в каждой эпохе были особенные игроки. Несомненно, Месси был лучшим игроком за последние 15 лет, и по моему мнению, он лучший игрок всех времён. Считаю, что на протяжении шести лет играть вместе с ним на левом фланге было потрясающим опытом.

— Вы бы хотели вернуть Неймара в «Барселону»?

— Конечно, я бы хотел иметь в своей команде Неймара, но ему нужно решить, что будет лучше для него самого, так как он мой большой друг, и я хотел бы видеть его счастливым. А когда он счастлив, то является одним из лучших футболистов мира.

— Вы бы хотели когда-нибудь поиграть вместе с Роналду?

— Конечно, да. Он также является одним из важнейших игроков в истории футбола. Смотреть за его игрой – наслаждение, и вы видите, как он сейчас выступает за «Ювентус». Для меня это один из лучших игроков в истории.

— Что вы чувствуете по поводу всех этих трансферных слухов, связанных с вами?

— Это тоже часть футбола, и в январе ты должен быть готов [сменить команду]. Нужно оставаться счастливым, и я должен думать о своей семьей и играть в футбол. И если я играю за «Барселону», значит, я счастлив.