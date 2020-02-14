Ракитич: «Конечно, я бы хотел поиграть в одной команде с Роналду»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, отвечая на вопросы поклонников футбола, поделился мнением о Лионеле Месси, Неймаре и Криштиану Роналду.
— Каково это, играть с Месси? Считаете ли вы его GOAT (лучшим игроком всех времён)?
— Да, играть с ним просто потрясающе, это уникальная возможность. Что касается GOAT, я думаю, в каждой эпохе были особенные игроки. Несомненно, Месси был лучшим игроком за последние 15 лет, и по моему мнению, он лучший игрок всех времён. Считаю, что на протяжении шести лет играть вместе с ним на левом фланге было потрясающим опытом.
— Вы бы хотели вернуть Неймара в «Барселону»?
— Конечно, я бы хотел иметь в своей команде Неймара, но ему нужно решить, что будет лучше для него самого, так как он мой большой друг, и я хотел бы видеть его счастливым. А когда он счастлив, то является одним из лучших футболистов мира.
— Вы бы хотели когда-нибудь поиграть вместе с Роналду?
— Конечно, да. Он также является одним из важнейших игроков в истории футбола. Смотреть за его игрой – наслаждение, и вы видите, как он сейчас выступает за «Ювентус». Для меня это один из лучших игроков в истории.
— Что вы чувствуете по поводу всех этих трансферных слухов, связанных с вами?
— Это тоже часть футбола, и в январе ты должен быть готов [сменить команду]. Нужно оставаться счастливым, и я должен думать о своей семьей и играть в футбол. И если я играю за «Барселону», значит, я счастлив.
Роналду и не только он, в каждом клубе доказывали и доказывают что они могут и хотят играть. Но что то я не припомню чтобы кто то из других клубов заинтерисовался Месси. Вожможно он сам боится менять клуб, ибо всё может сложытся провалом. А в Барсе уважают ( даже учитывают его мнение какого тренера им надо ) и для них он легенда. Месси такое нравится. Зачем всё ламать.
Роналду и не только он, в каждом клубе доказывали и доказывают что они могут и хотят играть. Но что то я не припомню чтобы кто то из других клубов заинтерисовался Месси. Вожможно он сам боится менять клуб, ибо всё может сложытся провалом. А в Барсе уважают ( даже учитывают его мнение какого тренера им надо ) и для них он легенда. Месси такое нравится. Зачем всё ламать.
Лучший в истории Барселоны возможно, но не факт, т.к. кто знает какие ещё игроки будут играть там? Может быть появится в Барсе кто-нибудь кто затмит аргентинца...
А то что сейчас некоторые футболисты и не только щедро награждают этим эпитетом то аргентинца, то португальца, это не более чем корпоративная этика и лесть!
Лучший в истории Барселоны возможно, но не факт, т.к. кто знает какие ещё игроки будут играть там? Может быть появится в Барсе кто-нибудь кто затмит аргентинца...
А то что сейчас некоторые футболисты и не только щедро награждают этим эпитетом то аргентинца, то португальца, это не более чем корпоративная этика и лесть!
я не против,может быть Месси и лучший футболист всех времён но лишь времён Барселоны!
Зидан лучший в истории.
я не против,может быть Месси и лучший футболист всех времён но лишь времён Барселоны!
Зидан лучший в истории.
Шаблоны и вокруг-да-около... Но на поле Иван - пахарь приличный...
Шаблоны и вокруг-да-около... Но на поле Иван - пахарь приличный...