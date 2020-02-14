Сарри о ничьей с «Миланом»: «Это положительный результат»

Главный тренер «Ювентуса» подвёл итоги первого гостевого матча с «Миланом» (1:1) в полуфинале Кубка Италии.

В игре в пас и при выходе из обороны мы выглядели получше, но в финальной трети поля получалось не всё. Идёт процесс, и мы продолжаем работать.

Некоторых из пропущенных нами голов, можно было избежать, например, сегодняшняя подача в штрафную была довольно медленная, и на мой взгляд, с ней можно было легко справиться. Мы играли после неудачного выступления с «Вероной», но добыли положительный результат, особенно потому, что это первый матч в поединке.

Временами мы действовали слишком вяло и не должны были давать Ибрагимовичу пространство в штрафной. Хоть ему и не удалось замкнуть ни одну подачу, его действия сильно влияли на растягивание нашей обороны. Мы были недостаточно агрессивны в защите.

Я не переживаю, потому что по-настоящему переживать в жизни нужно только за здоровье. Это нормальный этап. Не бывает так, чтобы команда всегда была на подъёме. Это спорт, И многое здесь зависит от физического и психологического состояния игроков.

В последние три недели наш прогресс замедлился, мы пропускали голы, которых можно было избежать. С другой стороны, мы пропустили всего на два мяча больше, чем команда с лучшей защитой в чемпионате, так что это не такая уж большая проблема.

Хороший матч провёл Пьянич, как и отрезками Рэмзи, однако во втором тайме он выпал. Роналду был слишком отрезан от партнёров, чтобы сыграть решающую роль сегодня, но я не увидел того, что наши полузащитники были медленными.

15 дней назад мы были в отличной форме, сегодня уже похуже, но за следующие 15 дней мы можем снова набрать её. По игре это сложно сказать, но сегодня я увидел и положительные моменты.