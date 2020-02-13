ГлавнаяНовости

Куадрадо: «Думаю, критика в адрес „Ювентуса“ была чрезмерной»

сегодня, 22:29

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо в общении с Rai Sport высказался о критике в адрес «старой синьоры» в связи с не лучшими результатами команды в последних играх.

Думаю, критика была чрезмерной, поскольку мы всё еще находимся наверху турнирной таблицы [Серии А], а также вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов и в полуфинал Кубка Италии. У нас были неудачи, когда они должны были произойти, но в целом мы выступаем сильно.  

Отметим, ранее стало известно, что игроки «Юве» поддержали главного тренера команды Маурицио Сарри на встрече с руководством клуба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ривалдо: «Не могу представить Месси в Европе где-либо, кроме „Барселоны“»
Сегодня, 21:08 Комментарии5
Вальверде: «Рад, что тренировал „Барселону“, это был невероятный опыт»
Сегодня, 20:54 Комментарии1
Скалони: «Месси лучший, даже если не забивает»
Сегодня, 20:39 Комментарии12
Вальверде: «В Лиге чемпионов всё зависит от одного матча»
Сегодня, 20:18 Комментарии7
Алиссон: «Мы наслаждаемся игрой, хотим стать чемпионами»
Сегодня, 20:05 Комментарии3
Робертсон: «Хендерсон – главный кандидат на звание игрока года в АПЛ»
Сегодня, 19:51 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 22:35
Нет, Квадратик, привыкай. К лучшей команде в Италии самые высокие требования.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100