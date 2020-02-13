Куадрадо: «Думаю, критика в адрес „Ювентуса“ была чрезмерной»

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сегодня, 22:29

Полузащитник «Ювентуса» в общении с Rai Sport высказался о критике в адрес «старой синьоры» в связи с не лучшими результатами команды в последних играх.

Думаю, критика была чрезмерной, поскольку мы всё еще находимся наверху турнирной таблицы [Серии А], а также вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов и в полуфинал Кубка Италии. У нас были неудачи, когда они должны были произойти, но в целом мы выступаем сильно.

Отметим, ранее стало известно, что игроки «Юве» поддержали главного тренера команды на встрече с руководством клуба.