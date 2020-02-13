Ривалдо: «Не могу представить Месси в Европе где-либо, кроме „Барселоны“»

Экс-игрок «Барселоны» Ривалдо высказал свое мнение о возможном будущем нападающего каталонцев Лионеля Месси:
Месси мог бы играть за любой клуб в мире. Согласен с Гвардиолой в том, что Месси должен продолжать играть в «Барселоне». Лионеля связывают с «Манчестер Сити» и «Ювентусом». В туринском клубе он смог бы стать партнером Криштиану Роналду. Однако это вряд ли произойдет. Не считаю это реалистичным.
Вижу Месси футболистом одного клуба, как Тотти в «Роме» или Сени в «Сан-Паулу».
Тяжело принять мысль, что Месси будет играть против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Даже если он уйдет, то вижу его только вне пределов Европы. Например, в Китае или МЛС. Это будет трансфер по финансовым причинам, а не по спортивным.