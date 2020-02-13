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Ривалдо: «Не могу представить Месси в Европе где-либо, кроме „Барселоны“»

сегодня, 21:08

Экс-игрок «Барселоны» Ривалдо высказал свое мнение о возможном будущем нападающего каталонцев Лионеля Месси:

Месси мог бы играть за любой клуб в мире. Согласен с Гвардиолой в том, что Месси должен продолжать играть в «Барселоне». Лионеля связывают с «Манчестер Сити» и «Ювентусом». В туринском клубе он смог бы стать партнером Криштиану Роналду. Однако это вряд ли произойдет. Не считаю это реалистичным.

Вижу Месси футболистом одного клуба, как Тотти в «Роме» или Сени в «Сан-Паулу».

Тяжело принять мысль, что Месси будет играть против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Даже если он уйдет, то вижу его только вне пределов Европы. Например, в Китае или МЛС. Это будет трансфер по финансовым причинам, а не по спортивным.

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Все комментарии
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 23:42
В сочи его
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 23:14
Думаю он в Барселоне пожизненно
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 21:17
Хватит этого корыстного ложкоеда сравнивать с Великим Тотти!
Брулин
Брулин
сегодня в 21:15
Если уйдет, то в Аргентину. Но вряд-ли раньше, чем через 2-3 года.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:10
у него с воображалкой всегда было туго,как на поле,так и в обычной жизни.
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