УЕФА учредил награду для лучшего игрока матча в Лиге чемпионов

УЕФА учредил новую награду для футболистов в Лиге чемпионов.
Теперь после каждой встречи в плей-офф будет вручаться приз лучшему игроку матча.
⭐ УЕФА учредил награду Лучшему игроку матча в #ЛигаЧемпионов ⭐— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 17, 2020
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Определять лауреатов будут технические наблюдатели УЕФА на стадионе. Например, на стадии 1/8 финала наблюдателями будут главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, экс-форвард сборной Ирландии Робби Кин, бывший защитник МЮ Фил Невилл и другие эксперты.
Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ состоятся такие матчи, как «Реал» - «Манчестер Сити», «Атлетико» - «Ливерпуль».
неужели подсмотрели у каделаки?
неужели подсмотрели у каделаки?