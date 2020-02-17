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УЕФА учредил награду для лучшего игрока матча в Лиге чемпионов

сегодня, 13:16

УЕФА учредил новую награду для футболистов в Лиге чемпионов.

Теперь после каждой встречи в плей-офф будет вручаться приз лучшему игроку матча. 

Определять лауреатов будут технические наблюдатели УЕФА на стадионе. Например, на стадии 1/8 финала наблюдателями будут главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, экс-форвард сборной Ирландии Робби Кин, бывший защитник МЮ Фил Невилл и другие эксперты.

Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ состоятся такие матчи, как «Реал» - «Манчестер Сити», «Атлетико» - «Ливерпуль».

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beefs
beefs
сегодня в 15:22
Лишним не будет...
ATG
ATG
сегодня в 15:03
Афигеть, я даже об этом не думал . Хотя такие награды есть во многих нац лигах . Ну норм!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:20
Дайвер недостаток ЗМ вот такими призиками компенсировать будет...
berda2003
berda2003
сегодня в 14:14
за каждым матчем закрепят по "объективному специалисту"? …
неужели подсмотрели у каделаки?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:09
Ну почему бы и нет?Вполне себе хорошая идея.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:46
Давно пора это было сделать
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:43
еще пусть учредят приз, лучшему игроку первой 15минутки, потом лучшему игроку второй 15-тки. Больше нечем страдать, только никому не нужные шарики раздавать за "лучшего игроки" в командном виде спорта из 11 человек. Чушьня.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 13:42
Артёмка напрягся
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 13:41
Дзюба уже написал в мемуарах,если бы я ушел в Тоттенхем то номинировался на лучшего игрока в матчах лиги чемпионов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:40
Давно пора.
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил чемпионство с душком
сегодня в 13:32
Ты про Промеса или Де Зеува, Ильнур?:))))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 13:20
у Петухеева 43 такие награды
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