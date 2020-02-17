УЕФА учредил награду для лучшего игрока матча в Лиге чемпионов

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сегодня, 13:16

УЕФА учредил новую награду для футболистов в Лиге чемпионов.

Теперь после каждой встречи в плей-офф будет вручаться приз лучшему игроку матча.

⭐ УЕФА учредил награду Лучшему игроку матча в #ЛигаЧемпионов ⭐



Подробнее 👉 https://t.co/1DcDO4Ssm0 pic.twitter.com/gVzdwAkQe9 — UEFA .com на русском (@UEFAcom_ru) February 17, 2020

Определять лауреатов будут технические наблюдатели УЕФА на стадионе. Например, на стадии 1/8 финала наблюдателями будут главный тренер сборной Англии , наставник сборной Бельгии , экс-форвард сборной Ирландии , бывший защитник МЮ и другие эксперты.