Куртуа признан лучшим футболистом Примеры в январе

1581338000

10 февраля 2020, 15:33

Вратарь «Реала» признан лучшим футболистом января в чемпионате Испании.

«Сливочные» в этом месяце одержали три победы в трех встречах. 27-летний бельгиец пропустил всего лишь один мяч.