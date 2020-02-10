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Куртуа признан лучшим футболистом Примеры в январе

10 февраля 2020, 15:33

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим футболистом января в чемпионате Испании.

«Сливочные» в этом месяце одержали три победы в трех встречах. 27-летний бельгиец пропустил всего лишь один мяч.

А в АПЛ лучшим игроком января был признан форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:54
В Англии в футбол играют, испанцы вату катают, если у них вратарь лучший...
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 00:45
Курт заслужил!
eleven LC
eleven LC
вчера в 00:25
Вполне заслуженно, Куртуа щас в хорошей форме!
NGYRZ
NGYRZ
10 февраля в 19:06
Да быть такого не может!

Ведь по мнению местного эксперта "Рауль и Зидан", до Куртуа практически вообще мячи не долетают!

Как всё это не заметели учредители награды и отдали приз вратарю, который почти мяча не касается?! КАК?

Надо им было посоветоваться с местным соккеровским экспертом "Рауль и Зидан", уж он точно знает, кто играет, а кто в воротах штаны "просиживал"!
feris1
feris1
10 февраля в 18:44
Мои поздравления бельгийцу!
Pancher_95
Pancher_95 ответил амурец
10 февраля в 17:51
Скорее необорот, при всем уважении к Навасу
sihafazatron
sihafazatron ответил Альфамен
10 февраля в 17:20
Вполне возможно,по сумме двух матчай,но учитывая нынешний Сити,то они получат 5-6...
тоже возможно)))
Альфамен
Альфамен ответил sihafazatron
10 февраля в 17:19
Вполне возможно,по сумме двух матчай,но учитывая нынешний Сити,то они получат 5-6...
particular
particular
10 февраля в 17:06
Как обычно, кого-то признают лучшими и поют им дифирамбы, а кого-то назначают неудачниками и поливают их помоями..:)) Типа, целеуказание для остальных...
амурец
амурец
10 февраля в 17:04
Это конечно хорошо, го против Наваса он не тянет
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
10 февраля в 16:58
Поздравляю Тибо с таким достижением
FERIS
FERIS
10 февраля в 16:57
Молодца!
NOVA
NOVA
10 февраля в 16:47
отлично!! так держать!! когда защита хороша, то вратарь еще лучше!!
Gelious
Gelious
10 февраля в 16:45
Меня радует, что кто-то еще против голосует. Опять котолонская секта что ли?
gentlewolf
gentlewolf
10 февраля в 16:06
Год назад я бы посчитал это стебом!
sihafazatron
sihafazatron
10 февраля в 15:58
скоро от аугэро трешку получит))
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил MaxRnD
10 февраля в 15:53
Только немного фартучник)
Zenit_84
Zenit_84
10 февраля в 15:45
Крутыш
Belgie2009
Belgie2009
10 февраля в 15:41
    MaxRnD
    MaxRnD
    10 февраля в 15:36
    Хороший кипер
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