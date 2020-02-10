Куртуа признан лучшим футболистом Примеры в январе

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим футболистом января в чемпионате Испании.
«Сливочные» в этом месяце одержали три победы в трех встречах. 27-летний бельгиец пропустил всего лишь один мяч.
А в АПЛ лучшим игроком января был признан форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Ведь по мнению местного эксперта "Рауль и Зидан", до Куртуа практически вообще мячи не долетают!
Как всё это не заметели учредители награды и отдали приз вратарю, который почти мяча не касается?! КАК?
Надо им было посоветоваться с местным соккеровским экспертом "Рауль и Зидан", уж он точно знает, кто играет, а кто в воротах штаны "просиживал"!
Ведь по мнению местного эксперта "Рауль и Зидан", до Куртуа практически вообще мячи не долетают!
Как всё это не заметели учредители награды и отдали приз вратарю, который почти мяча не касается?! КАК?
Надо им было посоветоваться с местным соккеровским экспертом "Рауль и Зидан", уж он точно знает, кто играет, а кто в воротах штаны "просиживал"!
Печалька в Каталашке
Печалька в Каталашке