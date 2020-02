19-летний Холанд – лучший игрок Бундеслиги в январе

Нападающий дортмундской «Боруссии» признан лучшим дебютантом и лучшим игроком чемпионата Германии в январе.

В своих первых двух матчах за «Боруссию» 19-летний норвежец забил 5 голов.

👏 Glückwunsch, @ErlingHaaland!



Erling ist der erste @Bundesliga_DE-Stürmer, der zum «Player of the Month» UND zum «Rookie of the Month» gewählt wurde. 😮 pic.twitter.com/mWqIo3wXkW

