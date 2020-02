Клопп обошёл Гвардиолу по наградам лучшему тренеру месяца в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» признан лучшим тренером января в АПЛ .

Для Клоппа эта награда стала пятой в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги. Таким образом, он побил рекорд Гвардиолы, получившего приз четыре раза в сезоне-2017/2018.

Также на награду претендовали: вышеупомянутый («Манчестер Сити»), («Саутгемптон») и («Уотфорд»).

5️⃣ wins in January to continue Liverpool's unbeaten run



🔴 Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/NAQuMup4Mg