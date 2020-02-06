Лучшим игроком «Арсенала» в январе стал 18-летний Мартинелли

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сегодня, 06:30

Болельщики лондонского «Арсенала» выбрали лучшего игрока команды в январе.

Им стал 18-летний бразилец , набравший 49 процентов голосов. Второе место досталось , на 3-й строчке расположился .

В минувшем месяце Мартинелли принял участие в 6 матчах «Арсенала» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Недавно сообщалось об интересе к хавбеку «канониров» со стороны «Реала».