Лучшим игроком «Арсенала» в январе стал 18-летний Мартинелли

Болельщики лондонского «Арсенала» выбрали лучшего игрока команды в январе.
Им стал 18-летний бразилец Габриэл Мартинелли, набравший 49 процентов голосов. Второе место досталось Граниту Джаке, на 3-й строчке расположился Бакайо Сака.
В минувшем месяце Мартинелли принял участие в 6 матчах «Арсенала» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Недавно сообщалось об интересе к хавбеку «канониров» со стороны «Реала».
⭐️ P O T M ⭐️— Arsenal (@Arsenal) 5 февраля 2020 г.
🇧🇷 Gabriel Martinelli pic.twitter.com/JQ71Jaaw4x