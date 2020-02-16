Борьба за Скудетто в разгаре!

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сегодня, 10:00

«Соккер.ру» в день футбольного сражения «Лацио» и «Интера» предлагает вам выбрать будущего чемпиона Италии.

Конте обозначил миланцев и римлян «аутсайдерами чемпионской гонки». Но сегодня между собой сыграют клубы, которые выдержали стартовый темп «Ювентуса» Сарри. Чемпион сбавил, отстает от собственного прошлогоднего графика на девять пунктов, и подпустил конкурентов вплотную. Осталось изучить плюсы и минусы каждого в тройке, чтобы постараться угадать победителя.

3 место. «Лацио» - 53 очка

За долгожданное Скудетто: 1. Работа Индзаги. Симеоне оказался мощным тренером. «Лацио» играет понятно. Голов с игры больше, чем у «Ювентуса», ставка на пенальти – еще очевиднее, есть кому их зарабатывать и реализовать. В обороне часто страхует Стракоша. «Лацио», в отличие от «Ювентуса», играет в три центральных, и является стилистически неудобным благодаря идеям тренера Индзаги. 2. Атакующий потенциал. «Лацио» уступает «Интеру» и «Ювентусу» по организованности защиты, но по суммарной опасности моментов – опережает соперников. У «Лацио» 12 человек с результативными пасами. Кроме Иммобиле, есть прекрасный Луис Альберто, джокер Кайседо – «орлы» у чужих ворот опасны и эффективны. 3. Волевые качества. Рекордная победная серия – приятный бонус, но при Пиоли тоже был удачный отрезок. Тут важнее то, как «Лацио» относится к соперникам, даже уровня «Ювентуса». Или как реагирует на свои ошибки. Команда может выиграть, даже если уступает в конце игры. В прошлом сезоне «Лацио» был на 8-й строчке, набрав за весь чемпионат 59 пунктов, а сейчас 53 очка после 23 игр, а впереди еще 15 поединков! Чемпионский это характер или нет – проверим весной, но преображение налицо.



Против чемпионства: 1. Невероятная важность Иммобиле. Нельзя назвать «Лацио» зависимой от Чиро командой, поскольку отношения партнерские, ведь создают форварду моменты – бьет по 4.3 раза за полный матч. Но когда 25 голов и 6 ассистов у одного человека – 31 гол из 53 командных, то на чемпионские амбиции прямо влияет состояние и физическая форма Иммобиле. Чиро важно не брать длительных пауз без голов, чтобы «Лацио» остался в борьбе за престол. 2. Класс центральных защитников. Фелипе, Ачерби и Раду не такие крутые мастера, как Годин, де Врей и Шкриньяр, уступают по классу Бонуччи и де Лигту. Стракоша много работает – у него 71 сэйв, как и у Доннаруммы. И по суммарному количеству опасных моментов соперников «Лацио» на лидера Серии А не тянет. Оборона иногда подводит. 3. Отсутствие запасных вариантов. Речь о кадрах, а не о тактике. У «Интера» Эриксен, Мозес, Янг, даже Санчес – раз в год и палка стреляет. У Сарри скамейка короче, но Щесны подменит Буффон, и в полевых линиях остаются варианты, пускай меньше, чем хотелось бы. У «Лацио», хотя избавились от давления кубковых турниров, нагрузка высокая, но не могут похвастаться мощной скамейкой. Один Кайседо с ролью джокера справляется, у конкурентов состав глубже и мощнее.

2 место. «Ювентус» - 54 очка

За очередное Скудетто: 1. Чемпионский опыт. По регламенту, пока не сыгран второй матч, выше в таблице тот, у кого разница лучше. Но «Ювентус» не отпустил «Интер» по очкам. Туринцы опытные - 12 из 17 побед завоевали с разницей в один мяч, в том числе, над миланцами. 2. Роналду. Наличие португальца выделяет туринцев, у других такого монстра нет, пускай это одновременно и минус – зависимость от форварда. 3. Неудовлетворенность Сарри. Хочет Скудетто, ведь понимает, что этот сезон может быть для него последним в Турине, если освободится Гвардиола.



Против чемпионства: 1. Частота поражений. У «Ювентуса» 3 поражения, а за два предыдущих сезона было всего семь. Частота потерь очков выросла, соперники привыкли к чемпиону – если не пропускать от туринцев второй гол, или просто ответить двумя, то чаще всего заберешь у команды Сарри очки. 2. Отсутствие нового стиля. Круто, что Криштиану всем подряд забивает, но где командная игра? Саррибола нет, «Ювентус» во многих играх, даже победных, оставляет больше вопросов, чем ответов. 3. Кадровые промахи. Оборона время от времени грубо ошибается без привычного лидера Кьеллини, который только-только вернулся. На флангах неидеальные латерали – Куадрадо и Сандро не лучшие в профессии. Пьянича плохо поддерживают напарники. Рэмзи не заиграл. У Бернардески и Дибалы проблемы. Игуаин не лучший партнер для Роналду. Паратичи не привез Сарри идеальных исполнителей для «4-3-3», тренер и команда не спелись.

1 место. «Интер» - 54 очка

За долгожданное Скудетто: 1. Появление Конте. «Интер» стал другим, хотя развивается на глазах, а не является завершенным проектом. Но теперь не только «Милан» в Серии А могут обыграть, так и раньше делали. Даже в сезоне с чемпионством с Моуриньо у них было 53 очка на аналогичном отрезке. 2. Трансферы Маротты. «Ювентус» уже сглупил, что так легко отпустил опытного Беппе. Потратив 108 миллионов евро – а деньги может отбить переход Лаутаро летом, «Интер» получил существенно обновленный состав. 3. Опыт без трофеев. Команда не молодая – Лукаку, Брозович, Янг, де Врей, Годин и Ханданович давно в футболе. Но в списке нет чемпионов Италии, поэтому для них попытка определяющая. Неуступчивый «Интер» будет драться до конца.



Против чемпионства: 1. Необъяснимые перепады в игре. Проиграли второму составу «Барселоны» в ЛЧ . Провалили первый тайм с «Миланом». Как можно было упустить победу против «Лечче», если счет по ударам 12:24, а по точным выстрелам – 2:9? А после эмоционального дерби уступили «Наполи» в Кубке Италии. 2. Повторение заученных ходов. Забили 16 голов со стандартов и пенальти, и хотя собрали 30 мячей с игры против 25 у «Ювентуса», в 5 из последних 9 матчей Серии А придумали по одному мячу. На старте сезона упрямый победный «Интер» был откровением для соперников, а сейчас даже Гаттузо с ним справился. 3. Физическое выгорание. «Ювентус» родился уставшим – не привыкать пересиливать себя, выступая в плей-офф ЛЧ , а «Интер» будет в плей-офф ЛЕ , попробует отыграться в Кубке Италии, команду ждут матчи против «Лацио» и «Ювентуса» в ближайшие недели. Миланцев могут загонять, да и финиш сложный – «Наполи» и «Аталанта» в последних турах.

Мнение читателей. Кому желаете Скудетто?

Многие поклонники Серии А, но не «Ювентуса», согласятся – турниру не помешает смена лидера, чтобы в Турине поняли, что не все их решения правильные, и чтобы приободрились другие клубы. У «Наполи» не получилось свергнуть монарха, но трон манит «Лацио» и «Интер».

Команды Индзаги и Конте не совсем идеальные, как и коллектив Сарри, но тем интереснее. В прошлом сезоне миланцы отстали от «Ювентуса» на 21 пункт, римляне – на 31. После 23 матчей разница была такой же впечатляющей – 20 и 25 пунктов соответственно. Уже сам факт появления интриги радует.

Если в Серии А сменится чемпион, то это будет локальной сенсацией и не будет огорчением для многих. Ведь «Ювентус» остается лидером, но не станет победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». В этой категории у «Лацио» шансов больше, чем у «Интера», ведь речь о солидном прыжке в таблице, кубковых успехах и победах над «Ювентусом».

Роналду пропускает матч против «Брешии», «Лацио» и «Интер» встречаются в Риме. Самое время для себя ответить на вопросы, заданные чуть выше.