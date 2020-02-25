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Пике: «Между Месси и Марадоной я выберу Лео»

сегодня, 04:42
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в преддверии гостевого матча с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов сравнил капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси с бывшим игроком обеих команд Диего Марадоной.

О Марадоне всё уже было сказано, это уникальный футболист, который многое дал спорту. Он выступал за «Барселону» и за «Наполи».

Его будут помнить всегда. Но если вы просите меня сравнить Марадону с Лео, я выберу стабильность Месси, учитывая, какую магию он творит на протяжении многих лет.

Я не разговаривал с Лео о том, что игра будет на «Сан Паоло». Безусловно, он будет рад сыграть на новом для него стадионе. Самое главное – уехать отсюда с хорошим результатом.

Пике также подчеркнул, что «Барселона» не является фаворитом Лиги чемпионов.

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