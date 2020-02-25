Погба: «„Ливерпуль“ заслуживает быть там, где сейчас находится»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о большом отрыве «Ливерпуля» от преследователей в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» настолько впереди всех. Они не проиграли ни одного матча в этом сезоне чемпионата и уже одной ногой на первой ступени подиума.

Я игрок «Манчестер Юнайтед», и, учитывая соперничество между нашими клубами, мы не хотим, чтобы они выиграли титул. Мы не хотим, чтобы побеждал кто-то кроме нас. Но как поклонник футбола и игрок, уважающий команду соперника я должен сказать, что они заслуживают быть там, где сейчас находятся.