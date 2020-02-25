ГлавнаяНовости

Погба: «„Ливерпуль“ заслуживает быть там, где сейчас находится»

сегодня, 02:34

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о большом отрыве «Ливерпуля» от преследователей в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» настолько впереди всех. Они не проиграли ни одного матча в этом сезоне чемпионата и уже одной ногой на первой ступени подиума.

Я игрок «Манчестер Юнайтед», и, учитывая соперничество между нашими клубами, мы не хотим, чтобы они выиграли титул. Мы не хотим, чтобы побеждал кто-то кроме нас. Но как поклонник футбола и игрок, уважающий команду соперника я должен сказать, что они заслуживают быть там, где сейчас находятся.

Сейчас они даже сильнее чем в прошлом сезоне, когда выиграли Лигу чемпионов, и в позапрошлом, когда уступили в финале ЛЧ «Реалу».

В матче 27-го тура АПЛ против «Вест Хэма» «Ливерпуль» одержал 26-ю победу в чемпионате.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Александер-Арнольд: «Мы пропустили со стандартов, но доминировали на поле»
Сегодня, 03:18 Комментарии0
Клопп: «Не думал, что рекорд „Сити“ когда-нибудь повторят»
Сегодня, 02:55 Комментарии0
Ван дер Варт: «На Евро-2008 сборная сборная России была как молния»
Вчера, 23:13 Комментарии7
Лэмпард: «„Челси“ необходимо в матче с „Баварией“ сохранять концентрацию»
Вчера, 23:08 Комментарии2
Киммих: «„Челси“, несмотря на молодость, имеет достаточно опыта и таланта»
Вчера, 22:45 Комментарии1
Сетьен: «„Барселона“ держит в голове матчи с „Ромой“ и „Ливерпулем“»
Вчера, 22:32 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100