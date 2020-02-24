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Ван дер Варт: «На Евро-2008 сборная сборная России была как молния»

вчера, 23:13

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился воспоминаниями о поражении от сборной России в четвертьфинале Евро-2008.

Этот матч нас очень разочаровал. На групповом этапе мы, вероятно, играли в наш лучший футбол. Разгромили Италию и Францию, обыграли Румынию. У нас была всего одна плохая игра — против России. И русские были в ней очень хороши. Иногда требуется немного удачи, чтобы попасть в следующий раунд. Помню ту ночь: было 30 градусов, мы отыгрались в самом конце и начался овертайм. Но сборная России была как молния: они были лучше готовы и победили. В её составе играл Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл, как Месси, был очень быстр, плюс ко всему у него ещё и остались силы на дополнительное время. Помню, как он сделал голевую передачу в овертайме, это было нечто особенное.

Мы были одной из лучших команд в мире на тот момент. Ну а России просто повезло. Один плохой день для нас и хороший — для вас. Нам так же повезло в матче с Бразилией на ЧМ-2010. Вот там как раз был наш день. Бразильцы были намного лучше первые 50 минут, и нам повезло, что уступали лишь 0:1. А потом Снейдер забил головой. Головой! Он мне ростом по пояс, ха-ха. До этого, наверное, никогда так не забивал. Такие маленькие детали и решают, кто проходит в следующий раунд.

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Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 00:33
Так можно про много матчей сказать, а в 2014 когда ван Перси и компания раскатали испанцев, тоже повезло? Или той же Испании проиграли в финале 2010...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 00:11
Ну да, лишь вспышка)))
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 00:08
Иногда накатывает.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил beefs
вчера в 23:56
Приятные воспоминания...
Особенно у Испании!!!
karnager
karnager
вчера в 23:50
Аршавин до сих пор отмечает бронзовые медали 2008
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:26
"Мы были одной из лучших команд в мире на тот момент. Ну а России просто повезло" Имел честь ( из-за возраста) видеть более крутых голландцев. В 1988 команда-легенда,, итог-ЧЕ. Пока вершину не покорите, будете, как "Бенфика" после проклятия, Видимо это удел.
beefs
beefs
вчера в 23:17
Приятные воспоминания...
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