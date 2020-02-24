Ван дер Варт: «На Евро-2008 сборная сборная России была как молния»

Экс-игрок сборной Нидерландов поделился воспоминаниями о поражении от сборной России в четвертьфинале Евро-2008.

Этот матч нас очень разочаровал. На групповом этапе мы, вероятно, играли в наш лучший футбол. Разгромили Италию и Францию, обыграли Румынию. У нас была всего одна плохая игра — против России. И русские были в ней очень хороши. Иногда требуется немного удачи, чтобы попасть в следующий раунд. Помню ту ночь: было 30 градусов, мы отыгрались в самом конце и начался овертайм. Но сборная России была как молния: они были лучше готовы и победили. В её составе играл Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл, как Месси, был очень быстр, плюс ко всему у него ещё и остались силы на дополнительное время. Помню, как он сделал голевую передачу в овертайме, это было нечто особенное.