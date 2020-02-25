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Клопп: «Не думал, что рекорд „Сити“ когда-нибудь повторят»

сегодня, 02:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:2) в 27-м туре АПЛ и повторение мерсисайдцами рекорда «Манчестер Сити» по числу выигранных подряд матчей в чемпионате Англии (18).

Мне очень понравилось, как мы начали эту встречу. Мы забили прекрасный гол. Но после стали не очень хорошо играть на подборах, и эта проблема придала «Вест Хэму» положительный импульс.

Что касается повторения рекорда «Сити», я никогда не думал, что он будет побит, или что его повторят. Но мы сделали это, и, честно говоря, я не могу поверить в то, что это произошло.

Когда мы сравняли счёт, трибуны просто взорвались, и это нам помогло. Я не могу быть ещё более благодарен за всю поддержку, которую мы получаем. Пока всё идёт хорошо.

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