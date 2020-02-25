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Александер-Арнольд: «Мы пропустили со стандартов, но доминировали на поле»

сегодня, 03:18
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 27-го тура АПЛ.

Мы чувствовали, что доминировали по игре, но это футбол, и мы позволили им создать два момента.

Они забили со стандартов. Эти стандарты, пожалуй, были их лучшими шансами поразить наши ворота, так что мы должны это проанализировать. Но на поле мы доминировали, стараясь создавать как можно больше голевых моментов. Мы довольны победой, это главное, но есть много вещей, которые нужно подкорректировать.

Очевидно, что болельщики были невероятны, они были полностью с нами, особенно когда мы уступали в счёте или пропускали гол. Для нас очень важно иметь такую мощную поддержку и таких болельщиков.

Что касается нас, мы просто стараемся не останавливаться. Это мышление, которое прививает нам тренер. Мы просто не должны останавливаться, и в итоге это окупится.

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