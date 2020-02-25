Флик: «Наша команда невероятно высокого уровня. Надеюсь, пройдём „Челси“»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от первого выездного матча с «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я хочу побеждать в каждом матче. Для меня как тренера это само собой разумеется. Мы хорошо готовим команду к сопернику. В последнее время нам это хорошо удавалось. Первый матч пройдёт в Лондоне, а ответный в Мюнхене. Здесь важно совершить сильный задел. Мы проанализировали «Челси». Их сильные и слабые стороны, где у нас есть шансы решить исход матча в свою пользу. Я считаю, что с по-новому укомплектованной командой они хорошо делают свое дело. В чемпионате они идут на четвёртом месте, оставив позади несколько команд, которые многие наверняка видели впереди. Мы подходим к матчу с уважением, но без страха.

Наши шансы на победу в ЛЧ ? Для начала нужно сыграть эти матчи. У нас команда невероятно высокого уровня. В течение последних месяцев это было доказано во многих матчах. Кто знает, куда приведёт нас путь. Но мы думаем от матча к матчу - так что сейчас в фокусе «Челси». Я надеюсь, что по итогам обеих встреч мы выйдем в четвертьфинал. Посмотрим, что будет.

Роберт Левандовски набрал форму всей своей жизни. Он уверен в себе и находится в отличных физических кондициях. Он набрал отличный ход, и мы надеемся, что завтра он это снова докажет. Роберт – наш лидер, его участие в матче очень важно. Он также хорошо отрабатывает в обороне. У него сенсационная статистика в этом сезоне.

До матча с «Лейпцигом» мы забивали в каждом матче. У нас сильная атака. В последних матчах и в течение последних месяцев команда это наглядно продемонстрировала.